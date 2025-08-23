Impresionante Tottenham derrota 2-0 al Man City en la Liga Premier

Dango Ouattara anotó en su debut para darle la victoria 1-0 al Brentford sobre Aston Villa

Brennan Johnson del Tottenham celebra tras anotar en el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier el sábado 23 de agosto del 2025. (AP Foto/Dave Thompson)

Brennan Johnson del Tottenham celebra tras anotar en el encuentro ante el Manchester City en la Liga Premier el sábado 23 de agosto del 2025. (AP Foto/Dave Thompson)

LONDRES (AP) — Tottenham continuó su espectacular inicio de temporada en la Liga Premier bajo el mando del nuevo entrenador Thomas Frank.

Los goles de Brennan Johnson y Joao Palhinha aseguraron una impresionante victoria el sábado por 2-0 visitando al Manchester City.

Fue una tarde para el olvido para el portero del City, James Trafford.

Los Spurs anotaron cuatro sin respuesta de visitante ante el City la temporada pasada y esta vez celebraron su triunfo 2-0 cuando Palhinha, cedido a préstamo, aprovechó un error del debutante local Trafford poco después de que Johnson abriera el marcador.

Tottenham merece los elogios, pero mucho del análisis posterior al partido se centrará en el guardameta Trafford, quien regresó al Estadio Etihad este verano en un movimiento de 27 millones de libras (36,5 millones de dólares) desde Burnley.

El gol de Johnson fue difícil de evitar, pero Trafford podría haber sido expulsado por un torpe desafío sobre Mohammed Kudus antes de que su gran error le permitiera anotar a Palhinha en el descuento de la primera mitad.

Ederson regresó tras estar fuera por una enfermedad, pero observó el juego desde el banquillo mientras continúan las especulaciones sobre su futuro y la posible llegada de la estrella del Paris St Germain, Gianluigi Donnarumma.

En un día difícil para el equipo local, el recién fichado Rayan Ait-Nouri se lesionó y fue reemplazado por Nathan Ake a la mitad del primer tiempo.

Poco después, Tottenham encontró la red. Un cabezazo desviado de Pape Matar Sarr dejó abierto a Richarlison, quien se liberó y envió un balón bajo para que Johnson rematara.

El gol inicialmente fue anulado por un fuera de juego contra el internacional brasileño , pero finalmente los árbitros concedieron la anotación tras revisar el VAR, lo que desató celebraciones salvajes en el sector visitante.

El City se desmoronó a partir de ese momento. Trafford le pasó imprudentemente el balón en su propia área a Nico González, quien tenía a Sarr a sus espaldas. El balón quedó suelto para Richarlison y luego llegó a Palhinha para marcar el segundo de los Spurs.

Ouattara debuta con gol

Dango Ouattara anotó en su debut para darle la victoria 1-0 al Brentford sobre Aston Villa.

Ouattara, quien se unió desde Bournemouth la semana pasada, tardó solo 12 minutos en dejar su marca cuando Igor Thiago cabeceó el saque de meta de Caoimhín Kelleher. El intento inicial de Ouattara fue salvado por Emiliano Martínez, pero el extremo de Burkina Faso disparó en el rebote.

Bournemouth también sumó sus primeros puntos de la temporada con una victoria de 1-0 sobre Wolverhampton, que jugó casi toda la segunda mitad con 10 hombres después de que el defensor Toti fuera expulsado por empujar al delantero de Bournemouth Evanilson.

Marcus Tavernier anotó el único gol en el cuarto minuto.

Gol y asistencia

Jaidon Anthony preparó el gol inicial para Josh Cullen y anotó el otro y Burnley venció 2-0 al Sunderland, otro de los equipos recién ascendidos, para sus primeros puntos de regreso en la máxima categoría.

Arsenal recibe más tarde al Leeds.