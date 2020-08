Implementan programa emergente de bacheo

Gobierno Federal no ha aportado recursos prácticamente a los municipios para las obras que normalmente tenían con Desarrollo Regional.

CD.VICTORIA, TAM.- Para implementar un programa emergente de bacheo, a nivel estatal se han dispuesto 700 millones de pesos, indicó Cecilia del Alto López.

“Los municipios no aportan nada porque no tienen dinero, recuerda que el Gobierno Federal no ha aportado recursos prácticamente a los municipios para las obras que normalmente tenían con Desarrollo Regional, que era de donde ellos se apoyaban para hacer obras de infraestructura, prácticamente reto es a fondo perdido para el Gobierno del Estado, un apoyo total a los alcaldes”, indico.

Ello al referirse a la atención que la habrán de dar para atender el problema que ha surgido luego de las lluvias, prácticamente en todos los municipios en donde el pavimento ha sido muy dañado y han florecido infinidad de baches.

La Secretaria de Obras Públicas dijo que en cuanto al material que se habría de utilizar para implementar este programa de bacheo, que en ocasiones este es donado directamente por Petróleos Mexicanos y en otras, debe de ser proporcionado por los empresarios que ganan las licitaciones o contratos.

“Hay un programa muy importante que hemos estado haciendo de alrededor de 700 millones de pesos para Reynosa y todos los demás municipios que incluye pavimentaciones, recarpeteo, bacheo, alumbrado y banquetas”, señaló.

Lo que hemos estado haciendo en el año como en años pasados se va a continuar y la totalidad de recursos 2020 son 700 millones de pesos.

Insistió que todo esto incluye rehabilitación de vialidades principales en Reynosa, rehabilitación de puentes, y carreteras en el resto del estado, como el 70 % de los municipios actividades como las mencionadas, alumbrado, pavimentación, bacheo, recarpeteo, banquetas, agua potable.

“Claro las acciones se van dirigiendo, hay un monto asignado a cada municipio que se ve con cada uno de los alcaldes de acuerdo a sus prioridades y que seguramente se podrá reasignar, en el caso de que haya otras obras más importante porque ya salimos a licitar esas obras, ya las pueden ver en la programación de licitaciones”, agregó.

Generalmente cuando ya estamos allá en el municipio el alcalde nos dice, que les urge otra obra y entonces vamos acompañando a los alcaldes en ese sentido, concluyó.