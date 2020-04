Implementan estrategias alternativas en educación

NUEVO LAREDO TAM.- Durante esta semana personal de la Secundaria General Número 3, Dr. Belisario Domínguez trabaja en la elaboración de cuadernillos de actividades de las diferentes materias, esto con el propósito de eliminar los problemas que enfrentan los alumnos al intentar entrar al sistema de educación digital o de televisión que implementó la Secretaría de Educación Pública mediante el programa “Aprende en Casa”.

El director de esta institución, Francisco Javier Moreno Medina, señaló que para el lunes ya se podrán entregar los cuadernillos a los padres de familia que así lo soliciten.

“Ya me puse de acuerdo con mis maestros, esto debido a que no se acoplan a la forma de trabajo que se estableció a nivel federal. Dentro de la propia escuela los maestros y todo el personal elaboramos en cada grado de 5 a 6 cuadernillos de trabajo con actividades de estrategias que le permitan a los padres de familia y al alumno trabajar y salvaguardar la salud en esta contingencia”, mencionó.

La elaboración cuadernillos y entrega de los cuadernillos es gratuita, y en ellos se ha integrado el contenido de seis materias.

“No tiene costo el cuadernillo, ya que la idea es que el muchacho tenga herramientas, instrumentos y forma de trabajar. Cada niño tiene los libros de texto de algunas materias, las carpetas que usan en el ciclo escolar, los maestros hemos asegurado los meses de abril y mayo para el aprendizaje, queremos ver el esfuerzo que están haciendo en sus hogares”, declaró.

Indicó que además se han elaborado cuadernillos para los estudiantes con capacidades diferentes.“También se está haciendo un llamado a los padres de familia con hijos con capacidades diferentes, se les espera para que reciban el material. En total nuestra escuela tiene a 700 alumnos y planeamos elaborar cinco a seis cuadernillos que se distribuirán en cada uno de los de los 18 grupos. No es una guía de estudios sino un cuaderno de trabajo”, comentó.

Finalmente, informó que la entrega se hará exclusivamente a los padres de familia que este lunes acudan a las 11:00 de la mañana a la escuela, pero deberán de cumplir con las medidas que establece la Secretaría de Salud.

“Los padres de familia interesados deben acudir el lunes, no enfermos, disponer de cubre bocas, traer guantes y una vez en la escuela mantener la sana distancia. No manden alumnos porque no se le entregará el material, el padre debe identificarse para poder recibir el cuadernillo”, concluyó.

Esta institución se ubica en Tamaulipas 5555, colonia Mirador.