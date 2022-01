Impiden entrada a Djokovic en Australia

El serbio no podrá disputar el Abierto de Australia. [Foto: Archivo]

El serbio no podrá disputar el Abierto de Australia. [Foto: Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de estar más de 6 horas retenido en el Aeropuerto Internacional de Melbourne, finalmente al tenista Novak Djokovic se le negó la entrada a Australia y fue mandado de regreso a Serbia.

Reportes de medios locales informaron que el Gobierno de Australia le canceló la visa a ‘Nole’, quien había recibido previamente un permiso especial médico para no demostrar si estaba vacunado o no contra Covid-19.

Sin embargo, el ganador de 20 torneos de Grand Slam no demostró evidencia que ameritara su exención y además llenó erróneamente su solicitud de visado, por lo que tiene que abandonar territorio australiano.

El tenista puede apelar la decisión migratoria pero tiene muy pocas posibilidades de revertirla de acuerdo con especialistas, pues los protocolos sanitarios de ingreso son muy estrictos.

Djokovic recibió la excepción médica para poder participar en el Abierto de Australia, primer torneo grande de la temporada y gracias a este documento llegó a ese país pasada la medianoche del 6 de enero (hora local) y fue aislado en una habitación, sin acceso a su celular y custodiado por guardias de seguridad, por más de seis horas hasta que se tomó la decisión de regresarlo a su País.

Los organizadores del torneo, que recibieron críticas de otros tenistas e incluso deportistas de otras disciplinas por permitirle jugar pese a que ha externado que las vacunas no sirven y abstenerse a revelar si había recibido o no el biológico, no apoyaron a ‘Nole’ en los trámites migratorios.