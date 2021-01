Imparte UNEME CAPA pláticas sobre alcoholismo

NUEVO LAREDO, TAM.- Hoy sábado concluye pláticas virtuales sobre la prevención del alcoholismo, en la Universidad Miguel Alemán (UMA), por parte de la directora de la Unidad de Especialidades Médicas Centro de Atención Primaria en Adicciones UNEME CAPA, Dafne Pacheco Ramírez.

La directora manifestó que por medio del programa Compartiendo Esfuerzos brindan pláticas en línea a quien lo solicite, toda esta semana impartió una sería de pláticas en el grado de preparatoria y universidad, la idea es prevenir a los adolescentes del consumo del alcohol.

“Esta es la 26 Semana Nacional Compartiendo Esfuerzos que es del 25 al 31 de enero, impartimos temas como la epidemia de consumo del alcohol en la crisis del COVID-19, que quienes quieran dejar de beber también pueden llamar a Alcohólicos Anónimos”, apuntó.

Destacó que el teléfono donde pueden hablar las personas que ya no desean seguir tomando y donde encontrarán ayuda es el 800-216-9231, ya que el alcohol es una droga legal que afecta y daña al igual que las drogas ilegales.

Precisó que el consumo excesivo de alcohol genera problemas de salud física y mental, además daña a la familia y provoca que las personas pierdan su empleo, amistades y su integridad, si se está enojado, presionado, o se está triste no se debe tomar alcohol.

Reveló que para liberarse del estrés o del aburrimiento se debe practicar algún deporte, o aprender a bailar o a tocar algún instrumento musical, se debe salir a pasear, emprender un nuevo proyecto, aprovechar el tiempo libre para platicar con las amistades, o escuchar tu música favorita.

Señaló que se permite que los adultos mayores consuman alcohol y los adolescentes no, se debe a que el cerebro del adolescente aún no acaba de madurar, y el beber alcohol lo daña seriamente afectando varias de sus funciones, para estar en ambiente no se necesita beber alcohol.

“Si a pesar de conocer los daños que provoca el beber alcohol y si la persona es mayor de edad y decide beber, se debe beber sin prisa, sobre todo que se coma antes de tomar, durante y después de haber bebido, no se deben beber más de cuatro copas por ocasión” y no más de dos veces por semana”, dijo.

Pacheco Ramírez indicó que el consumo de alcohol durante la adolescencia disminuye la capacidad de poner atención, y aumentar la posibilidad de que lleguen a consumir otras drogas, por eso son muy importantes las pláticas que imparten, y los trípticos que regalan en tiendas comerciales como S-Mart.