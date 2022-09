Impacta contra muro de contención para evitar choque con tractocamión

NUEVO LAREDO, TAM.- Por evitar chocar contra un tracto camión, el conductor de un vehículo perdió el control y terminó “subiéndose” al muro de contención de un puente vial.

Juan, de 37 años, manejaba un Nissan Sentra modelo 2016, placas mexicanas, circulando de sur a norte sobre la Carretera al Aeropuerto.

Al llegar a la altura de la calle Roma, donde inicia el puente vehicular, Juan pierde el control de su unidad motriz, cuando el conductor de un tráiler con caja le da un cerrón.

El Nissan Sentra se carga a la derecha y se sube al muro de contención.

Pese a lo aparatoso del percance Juan salió ileso; fue valorado en el lugar por paramédicos.

“Antes de llegar al puente, un tráiler con caja me cerró y no pude reaccionar y al tratar de esquivarlo, me subí al barandal de protección”, fue lo declarado por Juan a elementos viales.

Agentes de la Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal acudieron para realizar el peritaje, sancionar al conductor responsable y trasladaron el vehículo al corralón.