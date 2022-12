IMEF prevé alzas de precios al terminar vigencia del Pacic

En conferencia de prensa, recordó que desde que el gobierno federal lanzó ese plan para frenar el alza de los alimentos, advirtieron que no funcionaría.

CIUDAD DE MÉXICO.- El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) alertó que puede haber otro aumento de precios en productos básicos cuando termine la vigencia del Paquete contra la inflación y la carestía (Pacic) en febrero de 2023, y cuando la economía estaría al borde de la recesión.

‘He estado leyendo algunos reportes de las empresas que tienen que ver con el Pacic, que están esperando cumplir con el compromiso, y subir precios’, dijo el presidente del instituto, Alejandro Hernández.

En conferencia de prensa, recordó que desde que el gobierno federal lanzó ese plan para frenar el alza de los alimentos, advirtieron que no funcionaría. Con el paso del tiempo se comprobó que no fue tan efectivo, pese a que hay una política monetaria restrictiva, matizó.

‘El programa por sí solo no podía ser suficiente para controlar la inflación’, manifestó.

De acuerdo con el representante de los ejecutivos de finanzas, sólo en algunos temas hubo un impacto a la baja, como en el subsidio a las gasolinas.

Sin embargo, en el tema de alimentos ‘vemos que sigue el impacto, porque se ve el incremento en precios’, ponderó.

Además, Hernández alertó que muchas empresas comenzarán a hacer efectivo el incremento al salario mínimo, lo que provocará un repunte de la inflación.

Por su parte, el presidente del comité nacional de estudios económicos, Mario Correa, coincidió en que el Pacic es un alivio temporal.

Advirtió que el reto es que la inflación no ‘eche raíces y que, a inicios de 2023 la ‘cuesta de enero no esté tan empinada’.

Dijo que el impacto se verá en los contratos de las empresas, ya que tendrán que tomar decisiones con base a la inflación que perciban, es decir la que vieron o la que se espera.

‘La cuesta de enero sí cuesta y viene más empinada de lo que se esperaba, pero preocupa el tema de salarios mínimos, si va a tener un impacto en los precios hay mucha discusión’, dijo.

Lo anterior, agregó, debido a que en México hay muchos trabajadores que ganan un salario mínimo y no están en las grandes compañías, sino en las de menor tamaño.

‘Imagínense en las fondas en donde come la gente que trabaja en las oficinas: si a esa empresa le subes 20% uno de sus principales insumos, va a tratar de trasladarlo a los precios al consumidor. El rubro de loncherías es dónde están subiendo más los precios’, afirmó.

Así, prevé que se verá entre enero y febrero si la inflación baja o si bien se empieza a sentir un impacto que requerirá más dureza de la política monetaria para combatir la carestía.

Estableció que, si bien la política monetaria ya está en terreno restrictivo, el gobierno debería facilitar hacer negocios en México, porque existen muchas barreras por tantos trámites.

Costo del dinero. Hernández también advirtió que el costo del dinero prestado se complicará en 2023 por el alza de las tasas de referencia por parte de los bancos centrales.

Al respecto, Correa retomó una frase que hizo muy famosa un reconocido periodista estadounidense, Upton Sinclair: ‘Con el dinero pasa lo mismo que con el papel de baño: cuando se necesita, se necesita urgentemente’.

‘Vamos a ver cierta urgencia de dinero en algunos negocios, lo que hará que también se encarezca mucho más’, precisó.