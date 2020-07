Ignoran fans del Liverpool pedido de no salir

LIVERPOOL.- Los aficionados del Liverpool les importó poco la pandemia de Covid-19 y se reunieron a las afueras de Anfield, donde los Reds recibieron este miércoles el trofeo de campeón de la Liga Premier.

Luego de que hace unas semanas los fanáticos tomaron las calles para festejar cuando se dio de manera matemática la primera corona del equipo en Inglaterra en 30 años, la Policía y el mismo pidieron que no pasara.

Incluso el entrenador Jürgen Klopp pidió que evitar este festejo, el cual prometió se hará cuando la situación de la pandemia mejore.

“Es una situación delicada, pero está mal. Todos tendremos la fiesta que nos merecemos en el momento oportuno”, comentó.

Además, Klopp criticó a los fans del Leeds United, equipo que ascendió a la Liga Premier tras 16 años, precisamente por salir a festejar el logro.

Los aficionados lo ignoraron y decenas se juntaron afuera del estadio, donde además de festejar prendieron bengalas, no matuvieron la sana distancia y muchos tampoco portaron el tapabocas.

“Es muy difícil para personas como yo. He esperado todos estos años desde que era un niño por algo como esto, y no puedo estar allí. No hay nada que podamos hacer. Pero pararte aquí y estar lo más cerca del equipo que se pueda”, dijo el aficionado John Manners, de 24 años, al Daily Mail.

Otra fanática, Lizzie Simkins, de 19 años, manifestó que pese a que su padre está enfermo de coronavirus, salió para tomar fotos y videos para enseñárselos después.

“Es bastante surrealista estar aquí afuera cuando sabes que todo lo que hemos soñado es estar sucediendo allí dentro. Mi padre ha seguido a Liverpool toda su vida. Ha estado en juegos europeos y en cientos de juegos fuera de casa.

“Pero tenía el virus y lo dejó sin hablar durante dos meses. Ahora está mejor, pero todavía no está al 100 por ciento. Mi novio y yo estamos aquí para tomar un montón de videos y fotos para enviárselos para que sienta algo de alegría en estas calles”, manifestó.

En Inglaterra hay más de 163 mil casos de Covid-19 registrados y 45 mil 318 muertes.