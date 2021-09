Ietam cierra registro de consejeros

NUEVO LAREDO, TAM.– Como parte del proceso 2021-2022, este miércoles concluyó el pre registro para los interesados en fungir como consejeros de los tres distritos electorales, mismos que serán dados a conocer entre el 15 y 20 de diciembre del presente año.

Los registros se dieron en línea directamente en la página www.ietam.org.mx, donde los interesados presentaron presentar su credencial para votar vigente, su CURP, comprobar ser originarios de Tamaulipas o constancia de residencia, su RFC, no haber sido condenado por ningún delito, durante tres años antes de esta convocatoria haber sido candidato o candidata, no haber estado en algún partido político, no presentar alta como consejero del algún distrito por el INE.

Al haber cumplido con todos estos requisitos y obviamente el pre registro, pasarán a una etapa de exámenes para ser evaluados, de reprobar obviamente serán eliminados, los que acierten los exámenes pasan a una entrevista, y entonces el Consejo General del IETAM, decidirá quienes son aptos para fungir en el próximo proceso 2021-2022, como consejeros o consejeras de los Distritos I,II y III.

Cabe destacar que los consejos Distritales están integrados por: 1 consejero o consejera presidente, 4 consejeras o consejeros propietarios y 5 consejeras o consejeros suplentes, para de esta manera coordinar y preparar el proceso electoral, y así las elecciones o votaciones que se estarían llevando a cabo el próximo 5 de junio del 2022.