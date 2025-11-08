ICE abrirá centro de atención telefónica para que policía localice a niños migrantes no acompañados

Agentes federales con el rostro cubierto esperan fuera de un tribunal de inmigración, el 8 de julio de 2025, en Nueva York. (AP Foto/Olga Fedorova, Archivo)

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés) planea abrir un centro nacional de atención telefónica para ayudar a las agencias policiales locales y estatales a encontrar a niños migrantes no acompañados que ingresaron al país ilegalmente, según un documento de contratación federal publicado esta semana.

El ICE afirmó que tiene una “necesidad inmediata” de establecer un centro de atención telefónica en Nashville, Tennessee, que opere las 24 horas y que sea capaz de manejar de 6.000 a 7.000 llamadas diarias para ayudar a la policía a “localizar a niños extranjeros no acompañados”.

El ICE pretende abrir el centro de atención telefónica para finales de marzo y que sea completamente operativo para junio. Solicita información sobre el número de proveedores interesados y qué tecnología pueden usar para “maximizar la eficiencia de las llamadas”.

El ICE también emitió otro aviso acerca de que requiere información sobre proveedores capaces de transportar a miles de detenidos diariamente desde todo Texas, donde una nueva ley estatal que entrará en vigor el próximo año exige que todos los condados con una cárcel establezcan asociaciones con el ICE.

El centro de atención telefónica y los programas de transporte surgen luego de que el gobierno federal destinara 170.000 millones de dólares a inmigración y seguridad fronteriza tras la aprobación de un proyecto de ley del Partido Republicano que el presidente Donald Trump firmó en julio. Ha habido una fuerte crecimiento de asociaciones con agencias policiales locales y estatales para aplicar las leyes de inmigración.

La batida del gobierno de Trump contra la inmigración también ha incluido varios cambios de política centrados en menores no acompañados y ha intensificado los intentos de deportarlos. Aproximadamente 2.000 niños no acompañados estaban bajo custodia del gobierno en julio.

El gobierno de Estados Unidos define a un niño migrante no acompañado como alguien menor de 18 años, que carece de estatus migratorio legal y no tiene un padre o tutor en el país que pueda hacerse cargo de él.

Cientos de miles de niños menores no acompañados han viajado a Estados Unidos en los últimos años. Cuando ingresan al país, la Patrulla Fronteriza transfiere a los niños al cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados, que los aloja en una red de refugios en diversas partes del país. Pueden ser liberados del sistema de refugios para quedarse con patrocinadores, que generalmente son padres, familiares o amigos de la familia.

El gobierno de Trump ha estado llevando a cabo una revisión a nivel nacional de los 450.000 niños migrantes que entraron en Estados Unidos por la frontera sur sin sus padres durante el mandato del presidente Joe Biden. Los agentes federales han intensificado el escrutinio sobre los patrocinadores de los niños migrantes, exigiéndoles que se sometan a pruebas de ADN y toma de huellas dactilares, entre otras medidas. Aunque el gobierno ha dicho que estas medidas tienen como fin garantizar la seguridad, los defensores de los migrantes son escépticos dado el enfoque de tolerancia cero de Trump hacia la inmigración y su agenda de deportación masiva.

El aviso del ICE no especifica por qué se eligió el área de Nashville como el sitio previsto. Pero CoreCivic Inc., uno de los mayores contratistas privados de detención en Estados Unidos, tiene su sede allí. La empresa, que ha donado millones a candidatos del Partido Republicano en todos los niveles de gobierno, se ha beneficiado de un aumento en los contratos con el ICE.

Un portavoz de CoreCivic no comentó si sería contratado para el centro de atención telefónica.

El ICE también está buscando proveedores capaces de transportar detenidos desde cualquier lugar de Texas —incluidos hospitales, residencias privadas y caminos— a una de las 36 oficinas del ICE en un plazo de 30 minutos.

El ICE dijo que prevé seis viajes diarios transportando alrededor de 30 detenidos en vehículos bajo custodia armada desde centros regionales cerca de cada cárcel condal, según documentos de contratación federal. Se requeriría que el proveedor establezca sus propios centros de transporte dentro de los seis meses posteriores a la recepción de un contrato.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió de momento a una solicitud de comentarios.