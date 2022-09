Huracán ‘Ian’ hace retroceder el agua en la Bahía de Tampa, Florida

FLORIDA.- La llegada de Ian, un huracán de categoría 4, a Florida, está causando grandes daños. Incluso antes del impacto, sorprendieron imágenes de la Bahía de Tampa, vacía, como efecto del fenómeno meteorológico.

Gustavo Valdés, periodista de CNN, compartió imágenes en Twitter de cómo lucía la bahía en la mañana, cuando se sentían ya las ráfagas de viento de Ian. “Está vacía por la rotación del huracán Ian que jala el agua hacia el Golfo de México”, explicó.

The water is almost gone from the bay in #Tampa. The rotation from #hurricaneian is pulling the water towards the Gulf of Mexico. pic.twitter.com/Tv0Huz3dq8

— Gustavo Valdés (@gustavocnn) September 28, 2022