Huracán Gabrielle categoría 4 avanza hacia el archipiélago de las Azores

El ciclón, con vientos de 220 km/h, se ubica a más de 3,200 km de las islas y podría aproximarse al territorio portugués durante el próximo fin de semana

Esta imagen satelital proporcionada por la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA, por sus siglas en inglés) muestra al huracán Gabrielle el lunes 22 de septiembre de 2025. (NOAA vía AP)

MIAMI.- Las personas que viven en el archipiélago de las Azores deben estar atentas al progreso del huracán Gabrielle, que ahora es un ciclón de categoría 4 en el océano Atlántico, recomendó el lunes el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés).

Gabrielle tenía vientos máximos sostenidos de 220 km/h (140 mph) el lunes por la tarde mientras se desplazaba hacia el este-sureste de las Bermudas, según un aviso del NHC .

El huracán todavía se encontraba a más de 3.230 kilómetros (2,000 millas) al oeste de las Azores; sin embargo, los meteorólogos proyectan que el sistema continúe hacia el norte y el este durante los próximos días. El huracán podría acercarse a las islas para el fin de semana.