Humanismo, guía para curar males que aquejan a Tamaulipas: Américo

Ciudad Victoria, Tam.- “Tamaulipas eligió democráticamente un nuevo camino para solucionar los problemas, los males que nos aquejan y lastiman: el humanismo, los derechos humanos, el bienestar social; que sean estos los principios que nos guíen”, exhortó el gobernador Américo Villarreal Anaya.

Al inaugurar el primer Congreso de Medicina: Reencuentro “Medicina y Humanidad” y en el marco del mes de la sensibilización del cáncer de mama y de la celebración del Día del Médico, el gobernador de Tamaulipas llamó a no bajar la guardia y a seguir atentos a los males que los pueden afectar y recordó que, “la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino el bienestar físico, mental, psicológico y social de una sociedad”.

“Yo creo en el humanismo de valores, de principios, de apoyo ético y de respeto a nuestras leyes que crean la convivencia de nuestro pacto social para vivir en comunidad, respetándonos”, dijo.

En el teatro ‘Amalia G. Caballero de Castillo Ledón’, ante la comunidad médica, estudiantes de medicina, especialistas en nutrición, en fisioterapia, enfermeras y enfermeros, el jefe del Ejecutivo estatal, reiteró que este es el inicio de un gran trabajo para poder aliviar los problemas que aquejan a la sociedad. “Cuento con todos ustedes en el aspecto más sensible que es el recuperar la salud de nuestros seres queridos”, mencionó.

“Como el paciente confía, en su médico y sus indicaciones, que ahora sean nuestros principios los que nos guíen como una sociedad participativa y colaborativa dispuesta a curarse, a controlar y revertir los males que hoy nos aquejan y nos lastiman”, explicó.

Y acentuó: “Creo firmemente que este es el camino correcto y hoy México y Tamaulipas han decidido apostar en el: no robar, no mentir, no traicionar, exaltan los valores que representan la verdad, la justicia, la honestidad”.

Por su parte el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro aseguró que el personal de Salud de Tamaulipas está listo para trabajar bajo el liderazgo de Américo Villarreal, a quien consideró “el médico de este gran Tamaulipas, muy enfermo”.

“Las cosas no están fáciles, pero no hemos perdido lo más valioso; nuestro personal de Salud y estamos dispuestos a hacer nuestro mejor esfuerzo por nuestra gente”, dijo.

“Estaremos siempre atentos, preparados y dispuestos a dar la batalla a la enfermedad, y a sacar de debajo de la manga esa sonrisa que hace sentir una buena dosis de amabilidad, como un complemento especial para ayudar a recuperar la salud”, manifestó.

En el congreso de la comunidad médica de Tamaulipas, el gobernador presenció la primera conferencia a cargo de la Maestra en Fisioterapia, María Villarreal Santiago, quien disertó con el tema “Control del Dolor en Paciente no Hospitalario”.

Acompañaron al gobernador en este acto, la secretaria de Educación, Lucía Aimé Castillo Pastor; el alcalde Eduardo Gattás Báez y su esposa Lucía Rodríguez de Gattás; el delegado de Programas Federales, Luis Lauro Reyes Rodríguez; el rector de la UAT, Guillermo Mendoza Cavazos; la delegada del IMSS en Tamaulipas, Velia Patricia Silva Delfín; el subdelegado médico del ISSSTE, Ernesto Lavín Hernández; el director del Hospital Regional de Alta Especialidad, Vicente Flores Rodríguez y la Licenciada en Enfermería Irma Barragán Alvarado.