Honran Critics trayectoria de Murphy

En la misma ceremonia el histrión se encuentra nominado en la categoría de Mejor Actor por su papel como Rudy Ray Moore, en la cinta Dolemite is My Name.

Además del galardón a su trayectoria actoral, Murphy también busca el Premio a Mejor Actor por su papel en "Dolomite is My Name". [Agencia Reforma]

Agencia Reforma