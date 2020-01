Hombre destroza jaula de su mascota y culpa a aerolínea

CIUDAD DE MÉXICO.- El martes pasado, un usuario en Twitter publicó fotografías en las que se muestra la transportadora de su mascota destrozada y denunció a la aerolínea Volaris de maltrato animal y de ser la causante del incidente durante su vuelo de Mexicali a Monterrey.

“Esto le hizo @viajaVolaris a mi perro, en el vuelo de Mexicali a Monterrey el lunes 6 de enero 2020, de milagro mi perro está vivo, ayúdenme a no dejar esto impune por favor se los ruego”, escribió Luis Fernando Prone en sus redes sociales.

Sin embargo, la aerolínea desmintió la acusación y mostró un video de los hechos registrados a las 15:26 horas del pasado lunes, en el que se ve al usuario tirar al suelo la transportadora y pisándola con fuerza, mientras discutía con una trabajadora del lugar.

Hola ,nuestro protocolo para el transporte de animales es muy meticuloso, sabemos que son parte muy importante de la familia. Volaris ofreció una compensación alineada al daño menor ocasionado, que no corresponde a la imagen que ha sido compartida. El video confirma lo sucedido. pic.twitter.com/1jTnUeLLIO — Volaris (@viajaVolaris) January 8, 2020

“Volaris ofreció una compensación alineada al daño menor ocasionado, que no corresponde a la imagen que ha sido compartida. El video confirma lo sucedido”, fue parte del mensaje de la empresa.

Tras publicar el video, usuarios respondieron con diversos memes, además la compañía ofreció donar un peso a la asociación Rescate Animal por cada retweet.

Luego de publicar el video, Luis Fernando Prone exhibió el reporte que expidió la aerolínea “donde se hacen responsables por el daño”.

Este es el reporte que expidió @viajaVolaris donde se hacen responsables por el daño, el que nada debe nada teme. Prueba que avala que la aerolínea manipuló los hechos. pic.twitter.com/joxJVOUHVC — Luis Fernando Prone (@LuisProne) January 9, 2020

Además reconoció ser quien aparece en el video, “Sí soy yo terminando de romper la jaula de mi mascota porque estaba muy molesto por lo que acababa de suceder, porque no me estaban haciendo caso en el mostrador de Volaris”, aclaró en una grabación difundida en sus redes sociales, en donde también pidió a los usuarios y a la aerolínea no desviar el tema, ni lavarse las manos con el video publicado por la compañía.