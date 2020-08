Hojbjerg, primer fichaje de Tottenham para próxima temporada

LONDRES.- Tottenham fichó al centrocampista Pierre-Emile Hojbjerg procedente de Southampton, la primera adquisición que el club de Londres cierra en el mercado de pases veraniego.

El jugador danés, de 25 años de edad, firmó el martes un contrato de cinco temporadas. Su fichaje entra en la renovación de la plantilla que realiza el técnico José Mourinho en busca que los Spurs vuelvan a los cuatro primeros de la tabla tras quedar sextos en su primera temporada parcial a cargo.

Hojbjerg perdió la capitanía de Southampton tras informarle al club que no firmaría un nuevo contrato.

“Lo más importante para mí era estar en un club en el que me viera jugando por muchos años y ese era Tottenham”, dijo Hojbjerg. “Estoy orgulloso, muy feliz y entusiasmado. Creo que es un club con un futuro fantástico por delante y quiero ser parte del mismo”.

Hojbjerg llegó a Inglaterra en 2016 procedente del Bayern Múnich, donde estuvo bajo las órdenes de Pep Guardiola.

En dirección opuesta, el lateral Kyle Walker-Peters acordó con Southampton quedarse de forma permanente con el club del sur tras ser cedido a préstamo por Tottenham.

✍️ We are delighted to announce the signing of Pierre-Emile Højbjerg from Southampton!#HøjbjergIsHere ⚪️ #COYS

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 11, 2020