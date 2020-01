Hija de Ozzy Osbourne desmiente mal estado de salud de su padre

CIUDAD DE MÉXICO.-Los comentarios sobre el presunto mal estado de salud del cantante Ozzy Osbourne que lo mantenían entre la vida y la muerte han sido negados por su hija Kelly Osbourne esta madrugada.

En una historia en su cuenta oficial de Instagram la celebridad escribió: “Hoy tuve un maravilloso comienzo del 2020. Fui a comer con mi familia. Luego pasé el resto del día riendo y pasando el rato con mi papá”.

Aparentemente molesta, Kelly agregó: “vengo a casa a leer artículos repugnantes acerca de mi papá supuestamente estando en su lecho de muerte. A veces los medios me enferman”.

La versión sobre el presunto estado de salud del emblemático vocalista de Black Sabbath provocó que en sus redes sociales decenas de fans enviaran mensajes de apoyo y se preguntaran si se trataba de una noticia real.

“No es secreto que mi papá ha tenido un año duro en cuanto a su salud, pero venir con esto es una mierda total”, se lee al final del mensaje de Kelly.

En octubre, Ozzy Osbourne pospuso su gira solista por Europa por segunda vez, pero insistió en que no se está retirando de la música ni muriendo, pese a un año marcado por su mala salud.

“No me estoy muriendo, me estoy recuperando. Solo está tomando un poco más de tiempo de lo que todos pensaban”, dijo el exlíder de Black Sabbath, de 70 años, en un video publicado en sus redes sociales.

Osbourne ha estado entrando y saliendo del hospital durante casi un año debido a una caída que requirió una cirugía extensa en la columna vertebral y el cuello, así como una neumonía, complicaciones por una gripe e infecciones en una mano. Todos estos problemas provocaron especulaciones en los medios sensacionalistas de que está cerca de la muerte.

El vocalista dijo que está muy aburrido de estar en cama todo el día, pero agregó: “Tendrán que ser un poco más pacientes”.

“Estoy posponiendo la gira europea porque no estoy listo. No me retiro, todavía tengo conciertos por delante, pero cuando regrese a una gira estadounidense, quiero estar al 100 por ciento”, agregó.

La gira solista de Osbourne “No More Tours 2” ya había sido pospuesta una vez. La etapa europea fue reprogramada para comenzar en enero de 2020.