Higuaín anuncia retiro con más 300 goles en 17 años

El delantero Gonzalo Higuaín, uno de los máximos artilleros en la historia de la selección de Argentina y con un recorrido por grandes equipos de Europa, como Real Madrid y Juventus, anunció el lunes su retiro.

‘Llego el día de decir adiós al fútbol, una profesión que tanto me dio, un privilegiado de haberla vivido con sus momentos buenos y no tan buenos’, dijo el Pipita durante una rueda de prensa en su actual club, el Inter Miami.

‘Es el momento de decir basta, me duele en el alma pero es el momento de empezar nuevas aventuras’, expresó el atacante de 34 años visiblemente emocionado. Higuaín jugará hasta finalizar la actual temporada en la MLS.

Hijo del defensor argentino Jorge Higuaín, Gonzalo nació en Brest, Francia, donde jugaba su padre. Pese a que fue tentado para jugar por Les Bleus, optó por vestir la camiseta de Argentina. Debutó bajo el mando de Diego Maradona en 2009 y anotó un total de 32 goles en diez años con la Albiceleste. Es el sexto máximo artillero en la historia del seleccionado.

Junto al astro Lionel Messi, fue subcampeón mundial en Brasil 2014. En la final ante Alemania, el Pipita desperdició un mano a mano increíble ante el arquero Manuel Neuer, jugada por la que fue blanco de feroces críticas y empezó a sufrir una campaña de memes en redes sociales.

Renunció a la selección de su país tras el Mundial 2018, el tercero de su carrera.

‘Tomen conciencia antes de publicar un comentario, no saben el daño irreparable que le hacen a una persona’, reflexionó el delantero. ‘Lo he sufrido en primera persona, me ha dolido’.

‘Gracias a Dios tuve una familia detrás mío que me ha sacado adelante, pero hay gente que no sale adelante’, añadió. ‘Cinco segundo detrás de una computadora arruina personas. Los guapos anónimos van a existir toda la vida’.

Higuaín inició su carrera profesional a los 17 años en River Plate en 2005. Un año después fue transferido al Real Madrid a cambio de 12 millones de dólares.

Su trayectoria europea continuó en Napoli, donde pasó de héroe a villano cuando fue traspasado a Juventus — el gran rival del norte — por 90 millones de dólares, en el fichaje más caro en la historia de la liga italiana. Luego jugó en Milan y Chelsea.

En 2020 fichó para el Inter Miami.

Higuaín reveló que ‘esta decisión fue tomada hace tres o cuatro meses, no fue de un día para el otro. Ya venía trabajándolo hace años’.

Con 12 goles en 14 cotejos del Inter Miami esta temporada, Higuaín afirmó que ‘es de los mejores momentos de mi carrera y me lo dio este club. Me devolvieron las ganas de jugar al fútbol. Jamás pensé que la MLS me iba a dar eso’.

Agregó que su sueño sería retirarse campeón con su actual club. A falta de dos partidos en la temporada regular, Inter Miami sigue luchando por el pase a los playoffs en la Conferencia Este.

Por el momento, Higuaín dijo que seguir ligado al fútbol no está en sus planes.

‘Después de 17 años y medio de carrera como profesional, siento que el fútbol me dio muchísimo y que me voy habiendo dado todo de mí y más. Llegó el momento de decir adiós’, zanjó.