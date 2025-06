Hiere atentado armado al senador y precandidato Miguel Uribe en Bogotá

BOGOTÁ.- Un atentado armado dejó herido el sábado al senador colombiano y precandidato presidencial del partido de derecha Centro Democrático, Miguel Uribe Turbay, en Bogotá, quien participaba en un acto proselitista.

“Hoy, en un acto de violencia inaceptable”, el senador y precandidato presidencial Uribe Turbay fue víctima de un atentado en un parque de la localidad de Fontibon cuando sujetos armados le dispararon por la espalda, señaló en un comunicado el partido Centro Democrático. Agregó que el hecho “no solo pone en peligro la vida de un líder político, sino que también atenta contra la democracia y la libertad en Colombia”.

El gobierno colombiano rechazó “de manera categórica y contundente” el atentado que aseguró es un acto de violencia no solo contra “la integridad personal del senador, sino también contra la democracia, la libertad de pensamiento y el ejercicio legítimo de la política en Colombia”, sostuvo un comunicado oficial. Pidió, además, una investigación “rigurosa” a las autoridades competentes para identificar y judicializar a los responsables.

Imágenes difundidas en redes sociales dejaban ver a Uribe Turbay ensangrentado mientras era sostenido por varias personas en el barrio Fontibón, al oeste de la ciudad. Hasta el momento no se ha difundido un reporte oficial sobre las condiciones de salud del senador.

🇨🇴 Colombian presidential candidate Miguel Uribe has been shot at an event in Bogota.

The mayor of Bogota, Carlos Galán, said Uribe was receiving emergency care after being attacked in the Fontibon district on Saturday and that the “entire hospital network” of the Colombian… pic.twitter.com/VMSJyk7aJt

