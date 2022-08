Henry Cavill regresaría como Superman; esto sabemos

Cavil interpretó por última vez a Superman en "La liga de la justicia" de 2021, pero antes lo hizo en "Man of steel" en el año 2013, "Batman vs Superman" en el 2016. [Agencias]

CIUDAD DE MÉXICO.- El productor JJ Abrams, quien ha sido parte fundamental de la saga moderna de «Star Wars» y TA Nehisi Coates quien ha escrito la serie de Obama y el filme de Chadwick Boseman, se encuentran trabajando ya en el guión de la próxima película de «Superman» la cual podría tener de regreso al icónico Henry Cavill para interpretar a Clark Kent y ponerlo devuelta en el cine de superhéroes, sin embargo su regreso sigue siendo incierto.

«Estoy bastante seguro de que tal vez intenten (traerlo de vuelta)…. Podría estar equivocado, sólo que no creo que hayan tomado una decisión todavía para que vuelva. Pero, de nuevo, todo está sujeto a quien sea el nuevo supervisor de DC …Han pasado casi diez años desde que lo vimos en ‘Man of Steel’. Pero lo que puedo decir, yo personalmente, es que no creo que haya terminado todavía», señaló Humberto Gonzáles a «The Wrap» respecto a la búsqueda por parte de Warner de traer nuevamente a Cavill para su papel de Superman.

Recordemos que Cavil interpretó por última vez a Superman en «La liga de la justicia» de 2021, pero antes lo hizo en «Man of steel» en el año 2013, «Batman vs Superman» en el 2016 y un año después en la primera edición de «La liga de la justicia», por lo que los guionistas buscarían traerlo de regreso aún con todos los cambios que Warner está sufriendo y la alianza entre HBO Max y Discovery Plus; no dudarán en remar contracorriente tras la cancelación de «Batgirl».

Los fans lo quieren de regreso, sin embargo, esta posibilidad se volvió más dudosa después de que «La liga de la justicia» llegara a la plataforma de HBO.

El especialista Erick David de «Fandango» señaló haber escuchado a Cavil no tener intenciones de volver al universo de DC, pero el director David Zaslac y la Administración de Warner Bros le interesa tenerlo de vuelta, así que sólo queda esperar a que el guión de la próxima película esté finalizado para con ello saber la decisión del actor.