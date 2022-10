Henry Cavill dice adiós A “The Witcher”

CIUDAD DE MÉXICO,.- Para Henry Cavill esta semana ha estado llena de buenas y malas noticias, hace tan sólo unos días el actor de “Enola Holmes” confirmó su regreso a la pantalla grande como “Superman”, en una nueva cinta que ya se está preparando. Aunque no dio muchos detalles al respecto, Cavill se dijo agradecido con sus fans por la espera, de poco más de cinco años, además aseguró estar muy emocionado y que hará todo lo que esté a su alcance para no decepcionar a nadie.

Sin embargo, también compartió que para la temporada 4 de “The Witcher”, serie de Netflix en la que interpreta a un poderoso brujo, ya no estará presente: “Mi viaje como Geralt de Rivia ha estado repleto de monstruos y aventuras, pero voy a dejar mi medallón y mis espadas para la temporada 4”, escribió en un mensaje de Instagram.

Por si fuera poco, Henry también sorprendió a sus fans al revelar que será Liam Hemsworth, exesposo de Miley Cyrus, quien tome la estafeta del show: “En mi lugar, el fantástico Sr. Liam Hemsworth tomará el manto del Lobo Blanco. Al igual que con los más grandes personajes literarios, paso la antorcha con reverencia y con entusiasmo por ver la versión de Liam”, agregó.

Tras el mensaje del actor, Netflix confirmó la noticia mediante una entrada de blog en su web.

“Aunque la temporada 3 de la serie aún no se ha estrenado, y ya ha sido renovada para una cuarta, habrá un cambio en el futuro. En la temporada 4, Liam Hemsworth será el nuevo Geralt de Rivia, un papel interpretado por Henry Cavill durante las tres primeras temporadas”, se puede leer.

Cabe destacar que, hasta el momento se desconocen las causas de la salida de Cavill de este proyecto, pero varias versiones indican a una complicación en su agenda para rodar la temporada cuatro de la serie y la nueva cinta del superhéroe de acero.