HBO ya busca protagonistas de House of the Dragon

"House of the Dragon" contará la historia de la casa Targaryen, a la que pertenece el personaje de Daenerys, interpretado por Emilia Clarke. [Archivo]

CIUDAD DE MÉXICO.- La precuela de Game of Thrones, House of the Dragon, ya está en busca de sus protagonistas.

Fuentes confirmaron a Entertainment Weekly que HBO comenzó el casting del futuro de la producción, que de momento será una serie de 10 episodios que se confirmó el año pasado.

El proyecto estará basado en el libro de George R. R. Martin Fuego y Sangre, que se publicó en 2018 y cuenta la historia de la casa Targaryen, a la que pertenece una de las protagonistas de Game of Thrones, Daenerys.

La serie, que se sitúa 300 años antes de los acontecimientos del proyecto original, será cocreada por Martin y Ryan Condal, quienes fungirán como showrunners junto a Miguel Sapochnik.

Sapochnik, quien dirigió episodios de Game of Thrones como Las Campanas, La Larga Noche y La Batalla de los Bastardos, dirigirá también el episodio piloto de House of the Dragon, así como capítulos adicionales durante toda la temporada.

Por el momento se desconoce la trama oficial de House of the Dragon ni tampoco qué personajes serán sus verdaderos protagonistas, ya que Fuego y Sangre sólo cubre los sucesos de 150 años y no se sabe si la serie se instalará en el inicio del libro o más adelante en la historia.

Al anunciar el proyecto, HBO también dio la noticia de que otra precuela de Game of Thrones que aún no tenía título pero sí a Naomi Watts como protagonista ya no iba a realizarse; según informes previos, la serie tendría lugar aproximadamente 5 mil años antes.