Hayao Miyazaki gana un Oscar histórico a los 83 años

LOS ÁNGELES (AP) — Hayao Miyazaki, el legendario cineasta japonés cuyos clásicos del anime han encantado a los fanáticos de todo el mundo por décadas, ganó el segundo Oscar de su carrera a los 83 años.

Miyazaki se llevó el premio por dirigir la película animada, “Kimitachi wa dô ikiru ka” (“El niño y la garza”), el inesperado regreso del director de “Sen to Chihiro no kamikakushi” (“El viaje de Chihiro”), “Tonari no Totoro” (“Mi vecino Totoro”) y “Majo no takkyûbin” (“Nicky, la aprendiz de bruja”).

Es el director de mayor edad nominado a la categoría y el ganador de mayor edad por más de dos décadas, lo que se suma a un gran año en Hollywood para cineastas mayores.

Miyazaki no estuvo presente en los premios. Los presentadores Chris Hemsworth y Anya Taylor-Joy recibieron el Oscar en su nombre.

Aclamada como una de las mejores películas de 2023, “El niño y la garza”, venció a su principal rival “Spider-Man: Across the Spider-Verse” (“Spider-Man: A través del spider-verso”), así como “Elemental” (“Elementos”), “Nimona” y “Robot Dreams” (“Mi amigo robot”).

Es apenas la segunda película dibujada a mano que gana en esta categoría. La primera fue “El viaje de Chihiro” de Miyazaki, hace 21 años.

La victoria del domingo de Miyazaki y el productor Toshio Suzuki culmina una sólida temporada de premios para la película, que ganó el máximo honor de animación en los Globos de Oro y los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine.

Era la cuarta nominación al Oscar de Miyazaki a mejor largometraje animado, empatando con Pete Docter de Pixar por la mayor cantidad de nominaciones en esa categoría.

Miyazaki comenzó a trabajar en “El niño y la garza” poco después de anunciar en 2013 que tenía la intención de retirarse del cine, nuevamente.

De acuerdo con las notas de la película, el director llegó a decir en aquel entonces: “No hay nada más patético que decirle al mundo que te retirarás debido a tu edad, y luego hacer otra reaparición”.

“¿Acaso una persona mayor que se engaña a sí misma pensando que todavía es capaz, a pesar de su olvido geriátrico, no demuestra que ha pasado su mejor momento?”, agregó.

Miyazaki superó esas preocupaciones, y la película resultante le valió no sólo su segunda victoria en el Oscar el domingo por la noche, sino también su primera película en el primer puesto de la taquilla estadounidense.

“El niño y la garza” sigue a un niño llamado Mahito Maki que se muda al campo después de la muerte de su madre. Allí, es atraído por una misteriosa garza a una torre aislada, un portal que lo transporta a un reino fantástico en medio de su dolor.

La película tardó una década en realizarse. En la era de las imágenes animadas por computadora y la inteligencia artificial, Miyazaki se apegó al proceso de dibujar a mano.

Cuando recibió un Oscar honorario por su trayectoria en 2014, el cineasta expresó su gratitud por el arte del dibujo.

“Mi esposa me dice que soy un hombre muy afortunado”, dijo Miyazaki en su discurso de aceptación a través de un traductor. “Y creo que he tenido suerte porque he podido participar en la última época en la que podemos hacer películas con papel, lápiz y película”.