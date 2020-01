Hay 50 identificados de masacre: LeBarón

CIUDAD DE MÉXICO.- Julián LeBarón reveló que las autoridades tienen identificadas a entre 40 y 50 personas que participaron en la masacre de mujeres y niños en Bavispe, Sonora, en noviembre de 2019.

Durante un taller sobre seguridad pública de Pensando en México, el activista informó que hasta el momento han sido detenidas siete personas en México y dos más en Estados Unidos.

“Hay siete detenidos en México, nomás uno de ellos está detenido por haber participado directamente en la masacre, los otros se sabe que participaron”, explicó.

“Y tienen al menos entre 40 y 50 personas identificadas de haber participado. A estas pobres señoras y a sus hijos les dispararon más de 3 mil 500 disparos”.

En entrevista posterior, LeBarón sostuvo que las personas identificadas pertenecen al Cártel de Juárez.

“Casi todos son de Chihuahua hasta donde tengo entendido. (Pertenecen) al Cártel de Juárez”, aseveró.

“El que está detenido dice que ellos estaban esperando unos narcos del otro lado del cerro del otro lado del cerro para tener un enfrentamiento, y que se equivocaron, pero no sabemos, nadie nos ha explicado racionalmente por qué agredieron a estas mamás y a sus hijos, mis primas”.

LeBarón confío que Estados Unidos, y no México, le va decir a su familia y a las víctimas qué fue lo que pasó.

“¿Confían más en la justicia de Estados Unidos que en la mexicana?”, se le preguntó.

“A mí hermano lo asesinaron hace 10 años, al hijo de Javier Siicilia hace ocho años, a los 43 de Ayotzinapa, la verdad histórica, yo no he visto un solo caso que se esclarezca”, respondió.

“El sistema de justicia más bien representa una organización para garantizar la impunidad, que darle justicia a cualquier persona que sufre una agresión. (Estados Unidos) no nos ha dado nada (de avances), pero nos dijeron que es un caso muy complejo”.

Durante su participación en el taller, LeBarón, quien encabezó la Caminata por la Paz junto con Javier Sicilia, dijo que también existe un video en el que se observa a personas “bajando del cerro” disparando a un grupo de víctimas.

“En el caso de Ronita hay un video donde bajan del cerro disparándoles y cuando llegan al auto alguien dice ‘todavía hay’, y les siguen disparando, y después dicen ‘quémenlo'”, manifestó.

“El que está en la cárcel dice que ellos estaban esperando otro ejército de los narcos del otro lado del cerro y que se equivocaron, pero es muy difícil que nosotros aceptemos que eso fue un equivocación porque ellos les dispararon de cerquitas y también quemaron a los niños, no sabemos nosotros cómo estuvo la cosa, si todavía había unos que estaban vivos, no sabemos”.

El activista dijo que en el otro punto de la masacre, a 18 kilómetros de distancia, el mismo grupo criminal agredió a sus familiares, pero no quemó los vehículos.

“Y los niños que sobrevivieron vieron a los sicarios que bajaron y no les siguieron disparando cuando vieron que había unos heridos y que no habían fallecido todos”.

‘No sabemos por qué lo hicieron’

A meses de distancia de la masacre, LeBarón dijo que a pesar de distintas hipótesis y especulaciones, aún desconocen por qué los sicarios cometieron dicha masacre.

“Algunos dicen que nosotros somos los responsables porque queremos echarle la barra a no sé quién, otros dicen que hay litio en Sonora y que nosotros ahora queremos el litio, otros dicen que la CIA, que (Alfonso) Durazo quería ser el Gobernador de Sonora y querían hacerlo quedar mal “, expresó.

“Lo que sí me queda muy muy claro es que nadie de nosotros sabemos por qué lo hicieron, si estaban tan drogados y no sabían lo que estaban haciendo, lo que nos queda muy claro es que no le han dicho a nadie una razón clara que sea entendible de por qué lo hicieron”.