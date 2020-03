Harán homenaje a papá de Diego Luna

CIUDAD DE MÉXICO.- El escenógrafo y arquitecto Alejandro Luna, recibirá un homenaje organizado por el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) para conmemorar cinco décadas de trabajo en el teatro.

La organización ha seleccionado algunas obras de una exposición que se puso por última vez hace cinco años en espera de ser exhibidas el mes de abril.

“Siempre son agradables y simpáticos si son de buena voluntad. Me gusta ver a los cuates que me quieren”, dijo Luna sobre el reconocimiento.

Aunque algunas personas se conforman con sentarse y ver el teatro, a otras como él les interesa más trabajar arriba de los escenarios para lograr buenas ambientaciones.

“El teatro y la escenografía son una cosa muy importante para mí, eso estaba antes que yo. Yo me pegué a eso porque me gusta, se me facilita. Como a los seis años lo descubrí, jugábamos al teatro y yo siempre hacía la escenografía, desde pequeño. Me divierte, me entretiene, me inquieta. Es importante hacer un espacio para que suceda algo”, expresó.

A sus 80 años, Alejandro Luna ha montado más de 200 escenificaciones y dice que de todas aprende, que cada una lo mantiene interesado en seguir. Pero así como hay algo que aprender, también hay cosas que olvidar, errores que no repetir o hacer las cosas mejor.

“Uno va creciendo, envejeciendo y cambiando, las cosas ya no serían iguales con otros actores, con otra interpretación o sistema de luz”.

Como todo padre orgulloso presumió a su hijo Diego Luna, con quien mantiene una relación constante.

“No hablamos de teatro, cada quien su rollo. Yo le pido consejos, que me actualice, que me renueve, que me de su perspectiva. Es mucho más interesante que la mía que es vieja, toda arrugada. Hacen falta perspectivas nuevas”, aseguró.