Hamilton gana el Gran Premio de Barcelona-Catalunya

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, celebra en el podio lanzando el trofeo al aire tras ganar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, junto a su compatriota George Russell, que fue segundo con Mercedes, el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

El británico Lewis Hamilton, de la escudería Ferrari, celebra en el podio lanzando el trofeo al aire tras ganar el Gran Premio de Barcelona-Catalunya, junto a su compatriota George Russell, que fue segundo con Mercedes, el domingo 14 de junio del 2026. (AP Foto/Joan Monfort)

MONTMELÓ, España (AP) — Lewis Hamilton ganó el domingo su primera carrera de la Fórmula Uno desde que se unió a Ferrari hace dos años, después de que el líder de la Fórmula 1, Kimi Antonelli, se derrumbó en el Gran Premio de Barcelona-Catalunya.

Con su primera victoria desde el GP de Bélgica en julio del 2024, cuando aún estaba en Mercedes, Hamilton elevó su récord de triunfos a 106 victorias en su carrera.

“Todas son especiales a su manera, pero esta es otra cosa”, dijo Hamilton sobre la importancia de una victoria que puso fin a una racha de 40 carreras sin ganar.

“Vi a Ferrari tener todo este éxito cuando era más joven y me preguntaba cómo sería ganar en este auto. Y ahora se ha hecho realidad”.

El siete veces campeón del mundo aprovechó que traía neumáticos más frescos y una estrategia de paradas en boxes superior para adelantar George Russell, que terminó segundo tras salir desde la primera posición de la parrilla.

Antonelli había superado a Russell, su compañero de Mercedes, cuando su auto se detuvo en la pista con apenas cuatro vueltas por disputarse. El italiano había ganado cinco carreras consecutivas.

Hamilton rompió el dominio de Mercedes en lo más alto del podio esta temporada, que se había prolongado durante seis carreras.

“Muchas gracias por ayudarme a lograr este sueño”, dijo Hamilton por la radio a su equipo después de cruzar la meta con más de 19 segundos de ventaja sobre Russell . “Gracias a todos por esforzarse tanto en casa, gracias a mi familia y a mis aficionados, que siguen recordándome quién soy. No podría haberlo hecho sin ustedes”.

Luego se subió a su auto, levantó el puño y corrió para saltar a los brazos de sus emocionados ingenieros y miembros del equipo de boxes.

Hamilton también extendió su récord en Montmeló con su séptima victoria en el circuito, pero la primera desde 2021.

El piloto de 41 años venía repuntando con Ferrari esta temporada después de un miserable 2025 con la escudería italiana, cuando no terminó en el podio y solo celebró una victoria en una carrera sprint.

Venía construyendo hacia esta esperada victoria con segundos puestos en Canadá y Mónaco. Dijo que había sentado las “bases” con Ferrari antes de clasificarse segundo por delante de Antonelli para la carrera de Barcelona.

Ferrari optó por una estrategia de tres paradas para darle a Hamilton neumáticos más frescos en una pista que es conocida por ser dura con el caucho, especialmente con temperaturas de pista de 50 Celsius (122 F). Las ruedas más rápidas le permitieron colarse por delante de Russell, quien, al igual que Antonelli, estaba en un plan de dos paradas, cuando un poco de suerte lo selló para Hamilton.

La detención del Aston Martin de Fernando Alonso provocó la salida de un coche de seguridad virtual, y Ferrari llamó a Hamilton para su última parada mientras sus rivales no podían apretar el ritmo, y salió en la punta con un juego fresco de neumáticos.

Al ver que Hamilton se escapaba, a Russell le quedó proteger su posición de Antonelli. Habían batallado antes en la carrera, antes de que Antonelli se colara por delante con cuatro vueltas por disputarse.

Momentos después, todo se desmoronó para el joven de 19 años cuando su auto se paró para dejar escapar puntos en la clasificación general.

Antonelli aún lidera con 156 unidades, pero Hamilton ha recortado la brecha y ahora tiene 115 con Russell en 106.

El campeón defensor de la F1, Lando Norris, fue tercero con su McLaren, por delante de Max Verstappen con Red Bull en cuarto. Oscar Piastri, que ganó aquí el año pasado, fue quinto en el otro McLaren.