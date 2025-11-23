Hamilton continúa su ‘terrible’ temporada con octavo lugar en Las Vegas

El siete veces campeón terminó octavo tras remontar, pero admite vivir su campaña más complicada en años

El británico Lewis Hamilton de Ferrari conduce en el Gran Premio de Las Vegas el sábado 22 de noviembre del 2025. (AP Foto/Eric Gay)

LAS VEGAS.- Lewis Hamilton tenía todas las razones para sentirse bien con el esfuerzo que puso el sábado por la noche, pero como siete veces campeón de la Fórmula Uno, su estándar es demasiado alto para las victorias morales.

Así que, aunque rápidamente dejó el fondo del grupo en el Gran Premio de Las Vegas, incluso ascendiendo al quinto lugar a mitad de la carrera de 50 vueltas, Hamilton encontró poco consuelo al terminar octavo.

Fue, sin importar cómo llegó allí, otra derrota.

“Me siento terrible. Terrible”, afirmó Hamilton. “Ha sido la peor temporada para mí. No importa cuánto lo intenté, simplemente sigue empeorando”.

Cruzó la línea en décimo lugar, pero ganó dos posiciones cuando Lando Norris y Oscar Piastri fueron descalificados.

Hamilton llegó al fin de semana buscando respuestas después de que su muy publicitado cambio de Mercedes a Ferrari no cumpliera con las expectativas en la primera temporada del piloto inglés con el equipo.

No ha ganado esta temporada, ni tampoco su compañero de equipo Charles Leclerc, lo que provocó la ira del presidente ejecutivo de Ferrari, John Elkann, después de una carrera especialmente decepcionante hace dos semanas cuando ambos pilotos no lograron terminar el Gran Premio de Brasil.

“Es importante que nuestros pilotos se concentren en conducir y hablen menos”, comentó Elkann.

Ferrari cayó del segundo al cuarto lugar en la clasificación de constructores en Brasil, donde el equipo permanece con dos eventos por disputar después de Las Vegas. La serie se traslada a Catar y luego finaliza en los Emiratos Árabes Unidos.

Elkann seguramente no estuvo contento con la forma en Hamilton comenzó la carrera de Las Vegas. Terminó la clasificación del viernes en el 20mo y último puesto. Salió en el 19mo puesto de la parrilla después de que se descubriera que Yuki Tsunoda había hecho modificaciones cuando no se permitían.

“Esa fue una sesión de clasificación realmente decepcionante”, expresó Hamilton poco después. “Después de la (sesión de práctica No. 3), sentí que teníamos buen ritmo en el coche, pero las condiciones húmedas no jugaron a nuestro favor hoy”.

Los decepcionantes resultados de Hamilton incluso han generado especulaciones sobre si el piloto de 40 años debería retirarse.

Con siete títulos, está empatado con Michael Schumacher por el récord. Hamilton es el primero en victorias (105) y apariciones en el podio (202) tras dominar el circuito entre 2017 y 2020, ganando cuatro campeonatos seguidos.

Es suficiente para ser considerados entre los mejores de la historia, una conversación en la que Hamilton se ha plantado firmemente.

Pero todo se desmoronó después de que perdió el que habría sido un octavo campeonato en el Gran Premio de Abu Dabi de 2021. Hamilton estaba listo para ganar la carrera, pero una serie de eventos controvertidos ayudaron a Max Verstappen a ganar su primero y no ha soltado el título desde entonces al ganar los últimos cuatro.

Ya sea que ese resultado se le haya metido en la cabeza o hubiera otros factores en juego, Hamilton no ha sido el mismo desde entonces. El piloto no logró cruzar la línea de meta primero en 2022 y 2023.

Finalmente rompió la racha con victorias el año pasado en Inglaterra y Bélgica, pero terminó séptimo en la clasificación. Esa también fue su última temporada en Mercedes. Pensó que irse a Ferrari ayudaría a reavivar su carrera.

Simplemente no ha sucedido.

Más allá de no ganar una carrera este año, Hamilton ni siquiera ha llegado al top tres ni ha conseguido una pole.

No es de extrañar que Hamilton, incluso en una noche en la que sacó más del coche de lo esperado, todavía estuviera buscando respuestas.

“Estoy intentando todo. Todo”, manifestó Hamilton. “Dentro y fuera del coche.”