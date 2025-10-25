Hakimi brilla con doblete y impulsa al PSG al liderato

El lateral marroquí marcó dos goles en la victoria 3-0 sobre Brest, resultado que devuelve a París a la cima de la Ligue 1. Mónaco rompió racha negativa con triunfo ante Tolosa y estrenó técnico con éxito

Achraf Hakimi del Paris Saint-Germain celebra tras anotar el segundo gol de su equipo ante el Brest en la liga francesa el sábado 25 de octubre del 2025. (AP Foto/Jeremias Gonzalez)

BREST, Francia.- El gran talento ofensivo de Achraf Hakimi se mostró el sábado cuando los dos goles del defensor marroquí llevaron a la victoria 3-0 del Paris Saint-Germain sobre el Brest, colocándolo dos puntos por delante del Marsella en la cima de la Ligue 1.

Después de aplastar 7-2 al Bayer Leverkusen a mitad de semana en la Liga de Campeones, el PSG llevó ese impulso a la competencia doméstica con otra actuación dominante.

Hakimi, un lateral derecho sólido que también anotó en la final de la Liga de Campeones la temporada pasada, puso al PSG al frente a los 29 minutos con una volea de derecha tras un ingenioso pase de Vitinha sobre la defensa.

Hakimi luego duplicó la ventaja diez minutos después con un potente disparo desde corta distancia después de que Khvicha Kvaratskhelia causara estragos.

Fueron los primeros goles de liga de Hakimi en la temporada y su tercer doblete en la máxima categoría francesa. Ningún defensor ha anotado más dobletes en la Ligue 1 en el siglo XXI.

Desire Doué selló la victoria en el tiempo añadido, unos minutos después de golpear el poste, mientras el campeón defensor volvía a la senda del triunfo en la liga tras dos empates consecutivos.

El Marsella puede recuperar el liderato más tarde con una victoria en Lens.

El Brest, que sufrió su cuarta derrota en nueve partidos de liga, tuvo una buena oportunidad desde el punto de penal alrededor de la hora de juego, pero Romain Del Castillo perdió el equilibrio, resbaló y falló su disparo, enviando el balón por encima del travesaño.

Primera victoria para Pocognoli

Mónaco rompió una racha de cinco partidos sin ganar en todas las competiciones con una victoria por 1-0 contra el Tolosa.

Mohammed Salisu anotó en el tercer minuto con un cabezazo tras un centro de Kassoum Ouattara. Los anfitriones crearon varias oportunidades más, pero el portero del Toulouse, Guillaume Restes, frustró repetidamente sus esfuerzos.

Fue la primera victoria del Mónaco desde que el club contrató al entrenador Sébastien Pocognoli del equipo belga Union Saint-Gilloise a principios de este mes, después de despedir a Adi Hütter.

El resultado elevó provisionalmente al Mónaco al tercer lugar, a tres puntos del PSG.