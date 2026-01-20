Hackers interrumpen transmisión de TV estatal iraní

Una mujer cruza en una calle en el centro de Teherán, Irán, el viernes 16 de enero de 2026. (AP Foto/Vahid Salemi)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos.- La transmisión satelital de la televisión estatal iraní fue hackeada el lunes por la mañana para emitir imágenes en apoyo del exiliado hijo del antiguo sha de Irán, y para exhortar a las fuerzas de seguridad a que no “apunten sus armas al pueblo”, según mostraron imágenes en línea.

El hackeo se produjo mientras el número de muertos en las protestas alcanzaba al menos los 4.029 , según activistas. Temen que el número crezca mucho más a medida que se filtre información en medio de un bloqueo de internet. Al ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, se le retiró la invitación para hablar en el Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, debido a las muertes.

Mientras tanto, las tensiones entre Washington y Teherán debido a la represión se mantenían altas, luego que el presidente estadounidense Donald Trump trazara dos líneas rojas para la República Islámica: el asesinato de manifestantes pacíficos y que Teherán lleve a cabo ejecuciones masivas tras las protestas. Un portaaviones estadounidense pasó por Singapur durante la noche para entrar en el estrecho de Malaca, en una ruta que podría llevarlo a Oriente Medio.

Interferencias en la TV estatal

Las imágenes se emitieron el domingo por la noche en varios canales transmitidos por satélite desde la Radiodifusión de la República Islámica de Irán, la emisora estatal del país que tiene el monopolio de la transmisión de televisión y radio. El video mostró dos clips de Reza Pahlavi, hijo del antiguo sha de Irán, luego incluyó imágenes de fuerzas de seguridad y de otros con lo que parecían ser uniformes de la policía iraní. Afirmó, sin ofrecer pruebas, que otros habían “dejado sus armas y jurado lealtad al pueblo”.

“Este es un mensaje para el ejército y las fuerzas de seguridad”, decía un gráfico. “No apunten sus armas al pueblo. Únanse a la nación por la libertad de Irán”.

La agencia de noticias semioficial Fars citó un comunicado de la emisora estatal en el que reconoció que la señal en “algunas áreas del país fue momentáneamente interrumpida por una fuente desconocida”. No describió lo que se había emitido.

Un comunicado de la oficina de Pahlavi reconoció la interrupción que mostró al hijo del sha. No respondió a preguntas de The Associated Press sobre el hackeo. Sigue sin estar claro cuánto apoyo tiene Pahlavi dentro de Irán, aunque ha habido consignas a favor del sha en las protestas.

Portaaviones de EEUU podría dirigirse a Oriente Medio

En tanto, datos de seguimiento de barcos analizados el lunes por la AP mostraban al portaaviones USS Abraham Lincoln, así como a otros buques militares estadounidenses, en el estrecho de Malaca después de haber pasado por Singapur en una ruta que podría llevarlos a Oriente Medio.

Los datos de seguimiento mostraron que el USS Frank E. Petersen Jr., el USS Michael Murphy y el USS Spruance, todos destructores de misiles guiados, viajaban con el Lincoln a través del estrecho.

Varios reportes de medios estadounidenses que citaron a funcionarios anónimos han señalado que el Lincoln, que tiene su puerto base en San Diego, iba en camino de Oriente Medio. Probablemente aún necesitará varios días de viaje antes que sus aviones estén al alcance de la región. Oriente Medio ha estado sin un grupo de portaaviones o un grupo de preparación anfibia, lo que probablemente complica cualquier discusión sobre una operación militar dirigida a Irán, dado que los Estados árabes del Golfo Pérsico se oponen ampliamente a un ataque de esa clase.

Por otra parte, el Foro Económico Mundial retiró su invitación para que Araghchi hablara en Davos.

“Aunque fue invitado el otoño pasado, la trágica pérdida de vidas de civiles en Irán durante las últimas semanas significa que no es correcto que el gobierno iraní esté representado en Davos este año”, alegó el foro.

Araghchi criticó la decisión. El foro “canceló mi aparición en Davos sobre la base de mentiras y presión política de Israel y sus proxies y apologistas con sede en Estados Unidos”.

Crece cifra de muertos en la represión

El número de muertos supera al de cualquier otra ronda de protestas o disturbios en Irán en décadas, y evoca el caos que rodeó la Revolución Islámica de 1979. La Agencia de Noticias de Activistas de Derechos Humanos, con sede en Estados Unidos, situó el número de muertos el martes en al menos 4.029, y dijo que probablemente aumentaría.

De los muertos, 3.786 eran manifestantes, 180 eran miembros de las fuerzas de seguridad, 28 eran niños y 35 eran personas que no estaban manifestándose.

La agencia ha ofrecido datos precisos a lo largo de los años de protestas y disturbios en Irán, confiando en una red de activistas dentro del país que confirma todas las muertes reportadas. La AP no ha podido confirmar de manera independiente el número de muertos.

Las autoridades iraníes no han dado un número claro de muertos, aunque el sábado, Jamenei dijo que las protestas habían dejado “varios miles” de personas muertas y culpó a Estados Unidos por los decesos. Fue la primera declaración de un líder iraní sobre la magnitud de las muertes en las protestas que comenzaron el 28 de diciembre por la debilitada economía de Irán.

La agencia de activistas también reportó que más de 26.000 personas habían sido arrestadas. Comentarios de las autoridades han llevado a temores de que algunos de los detenidos sean ejecutados en Irán.

“Si bien los asesinos y terroristas sediciosos serán castigados, la misericordia y la indulgencia islámicas se aplicarán a aquellos que fueron engañados y no tuvieron roles (efectivos) en el evento terrorista”, decía un comunicado emitido el lunes por el presidente de Irán, su jefe del poder judicial y el presidente del Parlamento.