Hacen 20 pruebas de Covid cada día

NUEVO LAREDO, TAM.- Los contagios de Covid-19 y las defunciones que se han estado registrando en la ciudad, son a causa de la movilidad por parte de la ciudadanía, aunado al desuso del cubrebocas, dependiendo de cómo se comporte la población se podrá pasar a fase dos dentro de 15 días, o seguir en fase uno.

Lo anterior lo manifestó el jefe de la Jurisdicción Sanitaria 5, doctor Oscar González Arrambide, quien añadió que en las últimas se ha registrado un leve repunte de casos positivos de la enfermedad, debido a ello están realizan entre 15 a 20 pruebas diarias, promedio que se ha estado manteniendo.

“De los casos positivos y defunciones que se han estado registrando en estas últimas semanas, eso estriba en la movilidad y la relajación que hemos visto, en cuanto a ya no usar el cubrebocas, no respetar la sana distancia, y seguramente el no llevar a cabo el lavado de manos”, explicó.

Precisó que esto se ha venido dando en las tiendas comerciales, en los restaurantes, en los camiones urbanos y en la calle muchas personas sin cubrebocas, en esta etapa por la cual estamos pasando es para que todos hagamos conciencia, de lo que se puede presentar más adelante si seguimos así.

Destacó que ante esta amenaza se deben reforzar las medidas de prevención, insistir con la población, de que tenemos que seguir usando el cubrebocas obligatoriamente, respetar la sana distancia, esto es una responsabilidad civil, por la salud de cada uno de nosotros.

Reveló que estas medidas de higiene llegaron para quedarse, con las cuales tenemos que seguir llevándolas a cabo, hasta en tanto no se tenga un control de la pandemia, sobre todo que la población esté 100 por ciento todos vacunados, y que el virus ya no esté circulando en forma normal.

Expresó que además hay personas a quienes ya se les aplicó las dos dosis, y que de alguna manera ya se sienten protegidos y por ello tienden a relajarse sin ninguna medidas de sanidad, siendo esto un error ya que se están registrando casos de personas que aún con las dos vacunas aplicadas, se han contagiado.

“Desgraciadamente a pesar de que se hayan aplicado las dos dosis, no nos exime que nos podamos contagiar, y que se pueda llegar a tener complicaciones serias que pueden ser mortales, por eso es muy importante que aún y cuando se tengas las dos dosis, seguir extremando medidas de prevención”, dijo.

González Arrambide mencionó que como ejemplo de todo esto, es el fallecimiento de José Manuel Zamacona cantante de los Yonic’s que falleció por complicaciones de este virus, y que ya contaba con las dos vacunas aplicadas.