Guirassy lleva al Dortmund a la victoria ante el Essen en la Copa de Alemania

El equipo inicia su campaña en la Bundesliga en St. Pauli el sábado

Serhou Guirassy, a la derecha, de Borussia Dortmund, celebra un gol con su compañero de equipo Marcel Sabitzer, durante el partido de fútbol de la primera ronda de la Copa Alemana entre el Essen y el Borussia Dortmund, en el Stadion an der Hafenstrasse en Essen, Alemania, el lunes 18 de agosto de 2025. (Christoph Reichwein/dpa via AP)

BERLÍN.- Serhou Guirassy llevó el lunes al Borussia Dortmund a la segunda ronda de la Copa de Alemania con una victoria por 1-0 en Rot-Weiss Essen.

Sin embargo, las celebraciones de Dortmund se vieron empañadas por una mala entrada del suplente de Essen, Kelsey Owusu, sobre Yan Couto en el tiempo de descuento, cuando golpeó la rodilla del carrilero con la suela de su bota. Couto fue retirado en camilla con las manos sobre la cara.

La estrella de Guinea, Guirassy, dio un toque para eludir a un defensor y disparó el balón al girar hacia la esquina inferior a los 79 minutos.

Mainz triunfa en Dresde

El brillante tiro libre de Nadiem Adli fue suficiente para que Mainz superara 1-0 al Dynamo Dresden.

El excentrocampista de Alemania elevó el balón sobre la barrera defensiva y lo metió por el poste izquierdo a los 22 minutos, el único gol de un partido en el que el club de segunda división Dresden desperdició más oportunidades.

Hertha avanza en penales

Sebastian Grönning anotó el penalti decisivo para que el Hertha Berlín avanzara tras vencer 5-4 a su rival de segunda división Prueßen Münsteren penales después de que su partido terminara sin goles con tiempo extra.

Además, el Fortuna Düsseldorf ganó 4-2 ante el Schweinfurt de tercera división.

El campeón defensor Stuttgart y el campeón de liga Bayern tuvieron sus partidos de copa pospuestos debido a su participación en la Supercopa de Alemania el sábado.