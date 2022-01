Guinea Ecuatorial logra boleto a Cuartos de Final

CIUDAD DE MÉXICO.- Guinea Ecuatorial se convirtió en la última selección invitada a los Cuartos de Final de la Copa Africana de Naciones, luego de vencer en penales 6-5 a Malí, tras un 0-0 en 120 minutos.

En la siguiente fase, Guinea Ecuatorial enfrentará a Senegal.

Los otros duelos serán Burkina Faso vs. Túnez, Gambia vs. Camerún y Egipto vs. Marruecos.

Ni Guinea ni Malí pudieron romper el cero en el tiempo regular y extra, por lo que tuvieron que llegar hasta la definición de penales para un ganador.

Es la tercera ocasión que Guinea Ecuatorial accede a los Cuartos, tras las participaciones de 2012 y 2015, en esta última consiguió su mejor posición en el torneo continental: el cuarto lugar.

Los duelos se llevarán a cabo sábado 29 y domingo 30 de enero.