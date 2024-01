Guía de los playoffs de la NFL: lo que hay que saber

Estados Unidos.- Los Bills de Búfalo y Cowboys de Dallas están volando alto tras importantes victorias en la semana 18 para coronar la temporada regular. Los Dolphins de Miami y los Eagles de Filadelfia quedaron conmocionados después de que tropezaron cerca del final.

Con o sin este impulso, los playoffs de la NFL iniciaran para 12 de los 14 equipos que clasificaron a la postemporada con la semana de comodines. La ronda inicia el sábado con los Texans recibiendo a los Browns y los Chiefs a los Dolphins.

Los primeros sembrados de cada conferencia —Ravens de Baltimore de la Americana y 49ers de San Francisco de la Nacional— tendrán una semana de descanso hasta la ronda divisional.

De los seis duelos de comodín esta semana, un par tendrán historias interesantes.

El quarterback Matthew Stafford, que tuvo marca de 0-3 con los Lions, volverá a Detroit como miembro de los Rams de Los Ángeles. Los Lions empataron el récord de franquicia con 12 victorias en la temporada regular y buscarán su primer triunfo en playoffs desde que vencieron a Dallas el 5 de enero de 1992.

El entrenador de los Cowboys Mike McCarthy enfrentará a su exquipo cuando Jordan Love lidere a los Packers en Dallas el domingo. Los Cowboys aplastaron 38-10 a los Commanders para confirmar el título de la División Este de la NFC y recibirán a Green Bay buscando seguir invictos en casa.

Seis equipos —Browns, Lions, Packers, Texans, Rams y Steelers— vuelven a los playoffs después de una campaña fuera. Al menos cuatro equipos, que no lograron clasificar una temporada, han disputado la postemporada al año siguiente desde 1990.

FORMATO

Esta es la cuarta campaña con el actual formato de playoffs de la NFL. La liga expandió el campo a 14 equipos en el 2020 cuando decidieron aumentar un duelo de comodín en la AFC y NFC.

Los duelos de comodín se realizan entre el 12. 14 de enero. La ronda divisional el 20 y 21 de enero. Los duelos de Campeonato el 28 de enero y el Super Bowl 58 el 11 de febrero en el Estadio Allegiant en Las Vegas.

Los cuatro campeones divisionales de cada conferencia automáticamente se convertirán en los primeros cuatro sembrados sin importar su marca y los mejores tres equipos con la mejor marca que no ganaron su división reciben un comodín.

Es por esta razón que es común que una selección de comodín tenga mejor marca que un equipo que ganó su división.

El equipo que tiene la primera siembra en cada conferencia tiene una semana de descanso y comienza a jugar hasta la segunda ronda después de que en la ronda de comodín el No. 2 recibe al No. 7, el No. 3 al No. 6 y el No. 4 al No. 5.

La NFL tiene una política de volver a establecer las siembras después de cada ronda. Esto quiere decir que sin importar cómo inicia la llave, el equipo con la siembra más baja siempre viajará para enfrentar a un equipo que quedó más arriba.