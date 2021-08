Guerreros de Torreón derrotan a los Bravos de Juárez, del Tuca

TORREÓN.- En su visita al TSM Corona, Juárez no pudo derrotar a Santos Laguna y llegó a 10 partidos sin ganar fuera de casa y ocho duelos que no ha podido marcar ni un solo gol en patío ajeno. De este modo, la escuadra de Ricardo Ferretti se colocó como el tercer equipo más goleado del presente torneo.

Los de la Comarca arrancaron con buena iniciativa; sin embargo, Bravos poco a poco comenzó a lucir mejor con algunos contragolpes, los cuales no supieron aprovechar para descontar primero.

Pasando la media hora, los de Guillermo Almada pedían penalti, tras reclamar una mano de Joaquín Esquivel; sin embargo, el silbante recibió la orden de no recurrir al VAR y todo continuó cero por cero.

Al minuto 52, Ricardo ‘Tuca’ Ferretti se quedó sin capitán y con 10 hombres en la cancha, luego de que Maximiliano Olivera fuera sancionado con el cartón rojo, tras una fuerte infracción sobre Eduardo Aguirre.

Luego de la expulsión del uruguayo, Santos quedó muy cerca de abrir el marcador, pero con un tiro errado por parte de Brian Lozano, Hugo González salvó su portería y mandó a un tiro de esquina.

La segunda fue la vencida, pues al cobrar dicha jugada, los Guerreros aprovecharon que la defensa de Juárez quedó mal parada e inmediatamente reaccionaron y dieron de autoridad, gracias al gol de Félix Torres que mandó el esférico al fondo de las redes del conjunto fronterizo.

Después del primer gol de la noche, Santos se aferró a buscar el segundo tanto. Juan Otero estrelló la pelota en el travesaño, mientras que Diego Valdés mandó el balón a las manos del arquero visitante, pero al filo de los 90 minutos apareció Alessio Da Cruz para poner el 2-0.