Grupo Frontera se encamina a los Grammy con dos nominaciones

De izquierda a derecha, Alberto Acosta, Carlos Guerrero, Julián Peña, Adelaido "Payo" Solís III y Juan Javier Cantú de la banda texana Grupo Frontera posan para un retrato para promocionar su álbum "LO QUE ME FALTA POR LLORAR" en la Ciudad de México, el miércoles 19 de noviembre de 2025. (Foto AP/Berenice Bautista)

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Grupo Frontera se encamina a los Grammy con dos nominaciones tras haber sido nominados igualmente al Latin Grammy por partida doble.

En los Latin Grammy compitieron en la categoría de mejor canción regional mexicana por “Hecha pa’ mí” y por “Me jalo”, la segunda interpretada con Fuerza Regida. Aunque no ganaron, estaban contentos porque habían perdido antes Los Tigres del Norte, a quienes consideran una leyenda.

Ahora están nuevamente nominados a dos gramófonos en una misma categoría, en esta ocasión en los Grammy que se entregarán el 1 de febrero. Compiten al premio de mejor álbum de música mexicana (incluyendo Tejano) por su EP con Fuerza Regida “Mala mía” y su EP en solitario “Y lo que viene”.

Se trata de las primeras nominaciones del grupo que mezcla música mexicana, cumbia y pop a los Grammy, un excelente prospecto tomando en cuenta que debutaron en 2022.

“Es algo que jamás pensarías, que alguien que toca nuestro estilo de música estuviera nominado”, dijo el vocalista e intérprete de bajo quinto de la agrupación Adelaido “Payo” Solís III sobre los Grammy.

Realizar un EP con Fuerza Regida como “Mala mía” fue una idea que propuso el guitarrista Beto Acosta tomando como referencia otras importantes colaboraciones como “Oasis” de Bad Bunny y J Balvin, así como el éxito que habían tenido con su canción en conjunto con Fuerza Regida “Bebé dame”.

“Nuestras vibras son parecidas”, dijo Payo. “Siento que la química sí está muy padre, porque sí tenemos muy buena vibra juntos”.

El EP fue grabado en Los Angeles, donde aprovecharon para grabar más material como la canción “Tu favorito”, que interpretan con Fuerza Regida y el chileno Cris MJ, la cual está incluida en su más reciente álbum “Lo que me falta por llorar”.

“Lo padre (chévere) es que ellos son de Los Angeles y nosotros somos de Texas”, dijo Payo sobre la banda liderada por Jesús Ortiz Paz. “Como que tenemos un cierto estilo, que crecimos escuchando y luego ya grandes agarramos otros, pero yo siento que eso fue una fusión superperfecta”.

Grupo Frontera ha continuado con sus lanzamientos y sorpresas tras la salida de “Lo que me falta por llorar”. Recientemente, fue invitado por Bad Bunny a uno de sus ocho conciertos en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México para interpretar su popular colaboración “Un x100to” y también lanzó “Beses así” junto a Calle 24, así como el video de “Se me sale”, uno de los temas de su álbum.

Lo que está por venir para la banda es una ansiada gira, luego de un periodo sin tantos conciertos. Visitarán Latinoamérica y Europa, incluyendo paradas en Bogotá, Ciudad de México, París, Londres, Madrid, Milán, Quito, Buenos Aires y Santiago de Chile.

Todo esto después de una etapa en la que se apartaron de los escenarios para enfocarse en producir nueva música.

“Decidimos descansar porque el año pasado estábamos sacando canciones que grabábamos en el escenario del concierto”, dijo Payo. “‘Quédate, bebé’ se grabó literalmente en el soundcheck (prueba de sonido) del concierto de esa noche … Y la verdad no pensábamos lo tanto que íbamos a extrañar poder estar arriba de un escenario”.

En “Lo que me falta por llorar” tienen nuevamente como colaborador a Edgar Barrera, el productor y compositor mexicano que está nominado por tercer año consecutivo a compositor del año en los Grammy, aunque por recomendación del mismo Barrera buscaron otros colaboradores para el álbum que tiene como invitados a Tito Double P, Los Dareyes de la Sierra, Ozuna y Myke Towers, quienes aportaron sus propios estilos.

“Conocimos a Edgar y canción que nos daba canción que grabábamos, o sea, tampoco le queríamos decir que no y nosotros no sabíamos cómo funcionaba la industria todavía”, recordó Payo. “Desde ahí empezamos a trabajar con varios compositores, y de hecho fue él quien dijo que la música del regional mexicano está creciendo porque no están compitiendo, sino que están trabajando juntos”.

Otro de los enfoques de Grupo Frontera era permitirse hacer canciones de dolor.

“Normalmente, nosotros somos muy de que en nuestras canciones la letra es triste, pero la música es feliz y yo siento que en este álbum (“Lo que me falta por llorar”) intentamos hacer un poco más las canciones, que son tristes, pues que se escuchan tristes también. La de ‘Monterrey’ creo que es más claro ejemplo de eso”, señaló Payo. “Y eso es lo que queremos enseñar, un poco más del lado oscuro”.