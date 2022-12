Grupo firme y por qué genera tanto odio

CIUDAD DE MÉXICO.- Por éxitos como ‘Ya supérame’, ‘El tóxico’ y ‘Cada quien’, Grupo Firme se ha convertido en una de las agrupaciones más importantes de la industria musical en México, granjeándose el aplauso de sus fans cada que lanzan un nuevo tema, llenando estadios y batiendo records de audiencia en sus conciertos, sin embargo, también hay un grueso de la población que rechaza el concepto musical de la banda, pero ¿por qué ha generado tanto odio?

Grupo Firme se encuentra saboreando las mieles del éxito, debido a que es una de las agrupaciones más conocidas y exitosas del momento, sin embargo, no siempre fue así. Hace ocho años, en 2014, el líder de la banda, Eduin Caz, y su bajista Joaquín Ruíz dieron forma a ese nuevo concepto musical tijuanense, pues antes ya habían conformado otro grupo, cuyo nombre fue Grupo Sierreño, en búsqueda de darse a conocer a nivel nacional.

Grupo Firme, que no siempre se llamó así, comenzó a crearse popularidad a tres años después de su fundación, debido a las pegajosas versiones que realizaba de otras canciones, lo que llevó al grupo a lanzar su primer disco al poco tiempo y, para 2021, ya había sido reconocido con un Latín Grammy, en la categoría de ‘Mejor álbum de música banda’.

Y aunque, desde el año pasado, la banda atraviesa uno de los momentos más prósperos dentro de su carrera, al grado de que la gran aceptación del público ha provocado que la agrupación incursione en otros ámbitos del mercado como la industria textil, pues está por lanzar una marca de ropa para todas y todos sus fans, con la ola de éxito, Grupo Firme también se hizo acreedor de miles de ‘haters’ que rechazan no sólo su estilo de música, sino los escándalos en los que se han involucrado sus siete integrantes, razón por la cual también es una de las bandas que menos aceptación ha encontrado en el público.

Uno de los aspectos más criticados acerca del estilo de vida que comparten los integrantes de la agrupación es su forma de beber, pues son diferentes las historia que comparten en sus redes sociales donde muestran detalles de los brindis que realizan tanto en el escenario como en el backstage, de la misma manera que sucede cuando están de manteles largos, como ocurrió en uno de sus viajes en yate a Miami, las y los internautas criticaron mucho un video en que Eduin, con una botella de licor en la mano, se acerca a los músicos para verter el alcohol en sus bocas y, finalmente, beber un gran sorbo al final de todos ellos.

Dicha práctica ha sido cuestionada, debido a que en redes sociales aseguran que no es un buen ejemplo mostrar la forma en que beben, sobre todo, por las y los millones de personas que los siguen, muchas de ellas, menores de edad, asegurando que propician la idealización por el alcohol como practica social y de esparcimiento.

De hecho, el consumo excesivo de alcohol ya ha cobrado consecuencias en uno de sus integrantes; nos referimos a Eduin Caz, quien en mayo pasado, compartió en su cuenta de Instagram que había sido hospitalizado sin embargo, en ese momento no explicó los motivos por los que fue internado, por lo que sus seguidores sugirieron que se podría tratar de los efectos adversos del consumo de droga pero, más tarde, el cantante de 28 años no sólo lo negó, sino que aclaró que nunca había consumido sustancias ilícitas y que, en cambio, se había tratado de una hiernia hiatal, desencadenada por tomar grandes cantidades de alcohol.

Las situaciones ríspida no quedan ahí, pues otras figuras del medio artístico han protagonizado roces con la agrupación, uno de ellos fue Yariel Roaro, quien acusó a Grupo Firme de haber plagiado uno de sus temas, luego de que se acercara a Eduin para mostrarle la canción ‘Ya me cansé’, la cual deseaba que grabaron a dueto, sin embargo, -relató el músico- Caz le expresó que en ese momento no podían grabarla, pero al poco tiempo Roaro indicó que la agrupación lanzó una canción muy similar a su composición pero con una letra distinta.

Mientras que Grupo Firme rechazó la invitación de Roaro para colaborar juntos, a su vez, otros artistas han optado por declinar a los exhortos de la banda, como ocurrió con Christian Nodal, quien, en una ocasión, expresó que no trabajaría con la banda porque no le gustaba su música y aunque con el paso del tiempo, el intérprete de ‘Adiós, amor’ se dijo arrepentido, tanto él como la banda protagonizaron un pleito público por largo tiempo.

Aunado a esto, la presentación de Grupo Firme en el Zócalo capitalino, en el pasado septiembre, también dio lugar a identificar los sesgos clasistas que todavía existen entre nuestra población, pues si bien aquella noche, la agrupación logró reunir a más de 280 mil personas, batiendo records de audiencia, en redes sociales se denominó como ‘nacas’ y ‘nacos’ a los seguidores de la banda, dividendo opiniones acerca del trabajo y desempeño de la banda.