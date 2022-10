Grupo Firme tendrá su serie

CIUDAD DE MÉXICO.- No cabe dudas que la agrupación más importante y la que más se destaca en México es la de Grupo Firme, quienes se presentaron hace unos días ante 280 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, luego de una exitosa y extensa gira por tierras aztecas y Estados Unidos.

Además de que todos sus conciertos fueron sould out, Grupo Firme fue ganador de uno de los premios más prestigiosos como los “Billboard” y durante su paso por ese mega evento, pudieron charlar con Nicky Jam y junto a Eduin Caz y el resto de la agrupación, confesaron una gran noticia.

La serie de Grupo Firme

Como mencionamos, Grupo Firme le confesó a Nicky Jam que tendrán una serie y en estos últimos años se ha podido disfrutar de series basadas en la vida real de algunas personalidades del mundo artístico como el mismísimo Nicky Jam, Silvia Pinal, Joan Sebastián y Vicente Fernández.

Antes de ello, Eduin Caz confirmó que ya ha platicado con el resto de Grupo Firme sobre la chance de realizar una serie de la agrupación y dar conocer todos los detalles sobre lo que sucede antes y después de cada concierto.

“Hemos platicado últimamente en hacer una serie, queremos hacer una serie, todo lo que hemos vivido en esta gira, la cual fue muy especial porque fue gira de estadios y cerró el 15 de septiembre… bendito Dios estuvimos sold out en todos y lo que queremos para el año que entra es hacer esa gira, pero ahora 360 y hacer una serie con todo lo que tenemos documentado…”, indicó Eduin Caz.

Aún no se tiene la información para que fecha los intérpretes de “Alaska” saque la serie ni tampoco en la plataforma que pudiera estar disponible.

Si bien este es un proyecto a largo plazo y no es algo que estén haciendo ahora. Pese a ello, quien tiene mucha ilusión es Eduin Caz, ya que de esa manera más personas conocerán otra faceta de Grupo Firme.