Grupo de receptores de los 49ers sufre otra baja con la lesión de Jordan Watkins

No sintió nada después del partido, pero reportó dolor en el tobillo el domingo, cuando le diagnosticaron la lesión

Jordan Watkins (17), receptor de los 49ers de San Francisco, celebra tras lograr una recepción con su compañero Russell Gage Jr. (84) durante la primera mitad del juego de pretemporada de la NFL frente a los Broncos de Denver, el sábado 9 de agosto de 2025, en Santa Clara, California. (AP Foto/Godofredo A. Vásquez)

SANTA CLARA, California.- El grupo de receptores de los 49ers de San Francisco, afectado por lesiones, sufrió otra pérdida con la baja del prometedor novato Jordan Watkins, quien estará fuera aproximadamente un mes debido a un esguince alto de tobillo.

Watkins logró una recepción de 50 yardas en su debut en el duelo de pretemporada del sábado contra Denver, participando en 39 jugadas en su primer partido desde que fue seleccionado en la cuarta ronda del draft en abril.

“No estábamos tan preocupados hasta que le hicimos una resonancia magnética y mostró un esguince de tobillo alto”, dijo el entrenador Kyle Shanahan el lunes. “Así que, quién sabe la fecha exacta, pero generalmente eso toma alrededor de un mes para mí”.

Watkins había aprovechado sus oportunidades en el campamento con los titulares Jauan Jennings (pantorrilla) y Brandon Aiyuk (rodilla) perdiendo tiempo por lesiones.

Aiyuk se está rehabilitando después de romperse los ligamentos anterior cruzado (ACL) y medio colateral (MCL) en su rodilla izquierda la temporada pasada. No hay un cronograma definitivo para su regreso, pero Shanahan espera tenerlo de vuelta a mediados de la temporada.

Jennings ha estado fuera con una lesión en la pantorrilla que lo dejó fuera en la temporada baja y durante el campamento de entrenamiento el verano pasado. Jennings también está buscando un nuevo contrato, pero Shanahan dijo que su ausencia está relacionada con la lesión.

“Es algo que no creemos que sea demasiado serio, pero le está molestando ahora”, dijo. “Dependiendo de cuánto tiempo se pierda, quiero decir, siempre quiero a los chicos ahí fuera. Le ayuda a él, ayuda al equipo. Pero, Jauan estuvo bien el año pasado también perdiéndose algo de tiempo”.

Las lesiones y una posible suspensión para Demarcus Robinson después de que se declaró no culpable de un cargo menor de manejar bajo la influencia de una sustancia a principios de julio dejan a los Niners con pocas opciones saludables en el receptor, aparte del jugador de segundo año Ricky Pearsall.

San Francisco recibió algunas buenas noticias en el frente de lesiones en el receptor después de que el jugador de segundo año Jacob Cowing alcanzara las velocidades necesarias en un entrenamiento el domingo para regresar de una lesión en el tendón de la corva que lo ha mantenido fuera desde el primer día del campamento.

Se espera que Cowing regrese a la práctica el martes.