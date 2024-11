Green Day da un concierto estelar en el Corona Capital y salva a una fan

La banda originaria de Berkeley, California cumplió con éxitos como 'Boulevard of Broken Dreams', 'Minority', 'Wake Me Up When September Ends'

CIUDAD DE MÉXICO.- Green Day repasó sus cuatro décadas de música en un concierto estelar en el Corona Capital en el que salvaron la noche para una fanática.

La banda originaria de Berkeley, California era el acto principal de la primera jornada del festival que se celebra en la Ciudad de México y cumplieron con éxitos como “Boulevard of Broken Dreams”, “Minority”, “Wake Me Up When September Ends”. Sin embargo, hubo un momento inesperado cuando el vocalista Billie Joe Armstrong interrumpió “She” a pocos acordes de iniciada para ayudar a una fan que se empezó a sentir mal en medio de la apiñada multitud de las primeras filas, muchos de los cuales se habían formado desde horas antes para ver a su banda.

Armstrong pidió al público y al equipo de seguridad que la ayudaran a salir por encima de la valla, pero no se conformó con eso, también pidió que la ayudaran a subir al escenario.

“Ven aquí, quiero abrazarte, ¿estás bien?”, dijo el vocalista. La admiradora subió con dificultad al escenario, tenía una camiseta con el logotipo de su popular álbum “American Idiot”. Tras esto la chica sonrió y lo abrazó. El concierto continuó con “When I Come Around”.

No fue la única fan que pudo saludar de cerca a Armstrong, el vocalista preguntó si alguien se sabía la letra de “Know Your Enemy” y eligió entre los asistentes a otra chica, que cantó a todo pulmón viendo al público.

“¡Ey, devuélveme mi micrófono!”, le dijo Armstrong en broma después de su animada interpretación.

De hecho, el concierto comenzó algo raro cuando Armstrong se equivocó en “Longview”.

“¡Oh Diablos!”, se rio. “¡Se me olvidó la letra!”. Los fans lo corearon y le ayudaron a terminarla.

Otras de las canciones que sonaron en la noche fueron “Holiday”, “Basket Case”, “Welcome to Paradise” y “St. Jimmy” así como temas de su nuevo álbum “Saviors”, “Look Ma, No Brains!”, “Dilemma”, en la que incluyeron un fragmento de la clásica “Free Fallin’” de Tom Petty, y “Bobby Sox”.

Armstrong también expresó su descontento con su presidente electo.

“Donald Trump es una m…”, dijo durante su interpretación de “American Idiot”, cuya letra cambió para rechazar la agenda MAGA (las siglas de “Make America Great Again” o hagamos grande a Estados Unidos otra vez) que promueve el expresidente.

A lo largo del concierto, el vocalista dijo varias veces “te amo” en español y también dijo que no querían regresar a Estados Unidos.

“Esta noche se trata de amor, esta noche se trata del rebelde dentro de sus corazones, esta noche se trata de pasión, familia, amistad”, señaló el cantante a la mitad de “Letterbomb”. “El mundo está en caos, no sabemos lo que pasará mañana, pero hoy aquí estamos todos juntos”, dijo y continuó con la explosiva canción.

El concierto de Green Day terminó con Armstrong solo en el escenario con una guitarra acústica para entonar “Good Riddance (Time of Your Life)”.

Durante el día, en el que se dieron cita más de 74.000 asistentes, también se presentaron Toto, The Mars Volta, David Kushner, Clairo, Zedd, Blonde Redhead, Raye y los británicos de The Vaccines, quienes volvieron al Corona tras 12 años de ausencia.

El vocalista de la banda estadounidense Cage The Elepant, Matt Shultz, subió con una férula se disculpó por no caminar bien en el escenario principal porque recientemente había sufrido una fractura en el pie derecho y apenas era el segundo concierto en el que estaba caminando, pero se dijo feliz de estar en México. “Broken Boy”, “Neon Pill” y “Come a Little Closer” fueron algunas de las canciones que interpretaron.

El Corona Capital continuará el sábado con las presentaciones de St. Vincent, bbno$, The Blaze, Travis y Shawn Mendes. El domingo recibirá a Paul McCartney.