Grecia está a un paso de los Juegos Olímpicos

Thomas Walkup tuvo 19 puntos, Giannis Antetokounmpo añadió 13 en 21 minutos y Grecia se acercó a una victoria de conseguir su boleto a los Juegos Olímpicos de París y eliminó a Luka Doncic y Eslovenia 96-68 el sábado en la semifinal del preolímpico.

Doncic terminó con 21 tantos en el encuentro disputado en Piraeus, Grecia y que fue la primera ocasión que dos megaestrellas de la NBA se enfrentaron con sus selecciones.

Esta es una de ocho semifinales se llevan a cabo en el mundo para determinar los últimos cuatro boletos al torneo masculino de París.

Grecia enfrentará en la final del domingo al ganador del duelo entre República Dominicana y Croacia.

Las otras semifinales se llevan a cabo en España, Letonia y Puerto Rico.

Doncic, que disputó las Finales de la NBA con los Mavericks de Dallas a pesar de las lesiones, promedió 31 puntos en los dos primeros juegos de Eslovenia. Pero el sábado no tuvo el mismo impacto.

Eslovenia quedó contra la pared después de que los griegos anotaron los primeros 13 tantos y se fueron arriba 31-14 al final del primer cuarto.

Grecia amplió su ventaja a 23 puntos en el segundo periodo, antes de que los eslovenos recortaron la diferencia a 47-33 al medio tiempo.

Pero los griegos tuvieron una racha de 11-3 en el tercer periodo para ampliar su ventaja y llegaron al cuarto periodo arriba por 16 unidades.

BRASIL 71, FILIPINAS 60

En Riga, Letonia, Bruno Caboclo tuvo 15 puntos y 11 rebotes y Brasil superó 71-60 a Filipinas para avanzar a la final del torneo.

Marcelinho Huertas añadió 13 tantos para que Brasil mantenga vivas sus esperanzas de disputar sus primeros Olímpicos desde el 2016.

Los brasileños esperan ahora a su rival de la final que saldrá del duelo entre Camerún y Letonia.

