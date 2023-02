Graban a militares robando batería y herramientas en colonia Palmares

Nuevo Laredo, Tam.- Elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), robaron el acumulador y herramientas de una camioneta en la colonia Palmares, y al ser denunciados al 911 regresaron lo hurtado, destrozando una cámara de videovigilancia y se llevaron la memoria digital, que contenía la grabación.

“En la madrugada dos unidades de soldados aquí afuera de mi casa revisaron mi camioneta, me robaron la pila, puse mi denuncia al 911, somos personas que nos dedicamos humildemente andar vendiendo y no se vale que nos quiten las cosas así, están para protegernos, apoyarnos y cuidarnos” declaró el afectado Mauricio Jiménez Ávila.

El denunciante dijo que los hechos ocurrieron entre 2 y 3 de la madrugada del día 10 de febrero. Al revisar las cámaras de videovigilancia, vio que eran militares que robaban el acumulador y herramientas de su camioneta Nissan Titán color guinda.

“Yo me encontraba dentro de mi domicilio y al escuchar ruidos, pensé que eran los perros que se estaban peleando, pero escuché zapatos y herramientas, en una de mis puertas truena cuando la abres y vi a tres elementos de los soldados que corrieron, se subieron a su camioneta y se fueron, segundos después me di cuenta que no traía la pila” dijo en entrevista la víctima.

Personal de SEDENA circulaban por calles de la colonia Palmares en tres camionetas tipo Pick Up y un camión SandCat blindado; se detuvieron en calle Tampico 13212 cruz con Puebla, donde militares realizaron el robo de herramientas y el acumulador.

“Me tomaron mi declaración por teléfono, hice cuatro llamadas al 911, yo creo que los harté, llegaron los policías estatales y me tomaron una declaración, les dije que militares cortaron el cable de mi cámara, que tengo por protección, no se vale que me quiten mi patrimonio, mi herramienta de trabajo con el que me gano la vida; y veinte minutos después llegaron los soldados y me entregaron la pila, que supuestamente habían recuperado la pila, pero nunca trajeron al militar que se la había robado” manifestó.

Jiménez Ávila señaló que los militares al regresarle el acumulador, en tono amenazante le advirtieron que retirara la denuncia interpuesta al 911 y ante la Policía Estatal.

“Yo les dije al 911 que iba a recuperar el video para poder hacer mi denuncia, ya con el video podía ver los números de la unidad, podía encontrar al culpable” señaló.

Sin embargo, los militares no sólo cortaron el cable de la cámara de videovigilancia, también se llevaron la memoria digital que tenía la grabación, cometiendo los delitos de abuso de autoridad y daños.

El afectado trató de interponer denuncia ante la FGR, pero le indicaron que al regresar la batería de su camioneta, ya no había robo.