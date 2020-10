Gorillaz y Elton John lanzan colaboración

CIUDAD DE MÉXICO.-Gorillaz, Elton John y el rapero 6lack estrenaron este jueves una colaboración juntos, que forma parte de Song Machine: Season One.

Antes del estreno del álbum, el 23 de octubre, la banda liberó “The Pink Phantom”, el último episodio de su producción.

Horas antes, John compartió en redes su emoción de poder realizar el tema junto a la banda y el rapero.

“Siempre he sido un fan de Gorillaz. La forma en que resultó la canción es genial, no puedo esperar a que la escuchen”, publicó el artista en sus redes sociales.

Song Machine: Season One también contará con colaboraciones de artistas como Robert Smith , St. Vincent , Peter Hook , Skepta , Kano de The Cure, entre otros más.

Gorillaz presentará su nuevo proyecto con una presentación en vivo, llamada Song Machine Live, del 12 al 13 de diciembre.

Hi this is 2D from Gorillaz. Thank you for being so generous to us, Mr Elton Sir John, with your time and genius and also those Danish pastries you brought and for making some of the best tunes of all time. https://t.co/Krf8WlPJT5

