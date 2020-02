Golpistas quieren proscribirme y silenciarme: Evo Morales

El expresidente boliviano Evo Morales aseguró que actores golpistas de su país tienen miedo de su candidatura como diputado o senador y por ello quieren silenciarlo.

“Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador” escribió en su cuenta oficial de Twitter al referirse a las nuevas elecciones que se celebrarán el 3 de mayo.

Asimismo, el exmandatario recordó que no hay impedimento legal para su postulación a cargos políticos y aseguró que no lograrán impedir su participación:

“Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”.

Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán.

— Evo Morales Ayma (@evoespueblo) January 31, 2020