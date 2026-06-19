Golea Canadá a Qatar y queda cerca de octavos

El canadiense Cyle Larin celebra después de anotar el primer gol de su equipo ante Qatar durante el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

El canadiense Cyle Larin celebra después de anotar el primer gol de su equipo ante Qatar durante el partido por el Grupo B del Mundial, el jueves 18 de junio de 2026, en Vancouver. (Darryl Dyck/The Canadian Press via AP)

VANCOUVER, Canadá.- Jonathan David firmó un triplete y Canadá ganó su primer partido de un Mundial en la historia, además de asegurarse prácticamente un pasaje a la ronda de eliminación directa, al triturar el jueves 6-0 a Qatar.

Qatar se quedó con nueve jugadores debido a dos tarjetas rojas en el caótico partido. Assim Madibo recibió una tarjeta roja al comienzo del complemento tras una durísima patada sobre Ismaël Koné, quien tuvo que ser retirado en camilla con una fractura en la pierna izquierda. Homan Ahmed fue expulsado en la primera mitad por una entrada sobre Tajon Buchanan.

Con el estallido ofensivo, Canadá triplicó el total acumulado de goles que llevaba en los Mundiales. Cyle Larin marcó en el empate inaugural de los canadienses contra Bosnia-Herzegovina, y Alphonso Davies anotó hace cuatro años en una derrota ante Croacia en Qatar, donde la selección norteamericana también se hizo presente en el marcador con un gol en propia puerta de Marruecos.

Los canadienses se fueron en blanco tres veces en el Mundial de 1986.

“Nadie olvidará esto, ningún canadiense olvidará este día”, dijo el entrenador Jesse Marsch, quien levantó seis dedos mientras se retiraba del campo. “Es un momento increíblemente fundamental para que todos entiendan que hay talento en este país, que hay mentalidad, que hay deseo, que hay muchas cosas que hacen especial a este país”.

El primer ministro de Canadá, Mark Carney, estuvo entre los 52.497 aficionados en BC Place tras haberse perdido el partido en Toronto la semana pasada debido a la cumbre del G7 en Francia. Estuvo sentado junto al presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

El triunfo de Canadá se vio empañado por la angustia que provocó la lesión de Koné. Sus compañeros lo rodearon inmediatamente con preocupación después de que fue derribado por detrás y se desplomó sobre el césped con la parte inferior de la pierna izquierda doblada en un ángulo espeluznante.

Madibo también estaba visiblemente angustiado antes de ser expulsado.

Koné fue llevado a un hospital, donde se preparaba para una cirugía. Su familia estaba con él, dijo Marsch.

Larin marcó su segundo gol del torneo tras un rebote a los 16 minutos. El qatarí Mahmoud Abunada, despejó de puños una volea de David, pero el balón le cayó a Larin, quien se llevó las manos a las orejas en señal de celebración mientras la multitud vestida de rojo enloquecía.

David amplió la ventaja con una volea de derecha a los 29 minutos. Logró así su primer gol en jugada abierta en más de un año.

Ahmed fue expulsado a los 33. El árbitro inicialmente señaló el punto de penalti, pero tras la revisión del VAR, Canadá recibió un tiro libre justo fuera del área y la tarjeta amarilla inicial que se le había mostrado a Ahmed fue cambiada a roja.

Canadá logró el 3-0 en el tiempo añadido de la primera parte cuando David marcó en una melé justo delante de la portería tras un disparo que rebotó en el travesaño. Los jugadores qataríes se quedaron con las manos en las caderas, frustrados, mientras Canadá celebraba.

Nathan Saliba, quien entró como suplente de Koné, marcó de tiro libre a los 64 para poner el 4-0. Mohamed Manai desvió un disparo que superó a su portero, marcando un gol en propia puerta a los 75.

David completó el triplete en el tiempo de descuento, igualando al argentino Lionel Messi como el otro jugador con tres goles en un partido en lo que va de este torneo.

“Ha sido un partido muy duro por muchas razones. Los jugadores hicieron lo mejor que pudieron. Fue muy difícil afrontar este partido con dos jugadores menos con este ambiente”, dijo el entrenador español de Qatar, Julen Lopetegui.

El capitán de Canadá, Alphonso Davies, estaba disponible para jugar después de haberse perdido el partido inaugural de su equipo en la Copa del Mundo mientras se recuperaba de una lesión en el tendón de la corva, pero no jugó.

Moïse Bombito también estaba disponible después de perderse el primer partido y entró como suplente en la segunda mitad. El lateral izquierdo se lastimó el mes pasado, mientras jugaba para el Bayern Múnich en las semifinales de la Liga de Campeones.

En su debut, Qatar anotó un gol en el tiempo de descuento para lograr un sorprendente empate 1-1 con Suiza, favorita del Grupo B. El país del Golfo Pérsico todavía busca su primera victoria en un Mundial después de perder todos sus partidos de la fase de grupos hace cuatro años como anfitrión.

Suiza aplastó a Bosnia-Herzegovina 4-1 más temprano en el otro partido del Grupo B.