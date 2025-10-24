Gol de larga distancia de Abline da a Nantes victoria 2-1 en París

Nantes rompió una racha de cinco partidos sin ganar cuando una volea de larga distancia de Matthis Abline aseguró una victoria por 2-1 ante Paris FC el viernes, poniendo fin al peor inicio de temporada de liga del equipo en más de una década.

Este fue el primer enfrentamiento en la Ligue 1 entre ambos equipos desde la temporada 1978-79 y Nantes tomó la delantera después de solo dos minutos gracias a un disparo de Youssel El Arabi desde las afueras del área. Paris tuvo un gol del empate anulado dos minutos después tras una revisión de video, pero igualó el marcador a los 15 minutos cuando Samir Chergui dirigió una débil volea de Pierre Lees-Melou al arco desde unos diez metros de distancia.

Sin embargo, Nantes se adelantó nuevamente siete minutos antes del descanso cuando un despeje defensivo cayó a Abline a 25 metros del gol, y controló el balón con un toque antes de mandar un disparo de volea para su primer gol de la temporada.

Esto le dio a Paris una segunda derrota consecutiva por 2-1 y su reciente racha alentadora de diez puntos en cinco partidos parece cada vez más lejana. Permanece en el puesto 11 de la Ligue 1 con diez puntos en nueve partidos.

Nantes subió al puesto 13, con nueve unidades.