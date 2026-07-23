Gobierno de Américo coloca primera piedra de Estación Segura Parque Cultural ‘La Escondida’ en Reynosa

Bajo la visión estratégica del gobernador Américo Villarreal Anaya, se realizó la colocación de la primera piedra de la nueva Estación Segura dentro del Parque Cultural Reynosa, acción que da inicio al rescate integral y la preservación ecológica de la laguna La Escondida.

El secretario de Obras Públicas, Pedro Cepeda Anaya, encabeza la ejecución de este proyecto de infraestructura que busca que este espacio siga siendo, en los años por venir, un punto de encuentro y recreación para las familias reynosenses.

El titular de la secretaría detalló que, a diferencia de las estaciones habilitadas en tramos carreteros, esta obra responde a un diseño especializado para las condiciones particulares del Parque Cultural y la zona lagunaria. La nueva instalación albergará a elementos de la policía montada y binomios caninos, que patrullarán de manera constante la zona, garantizando la tranquilidad de las familias que acuden a este espacio recreativo.

Subrayó que esta obra es la primera acción tangible de una estrategia coordinada entre dependencias del Gobierno del Estado para frenar el deterioro ambiental y combatir la contaminación en las inmediaciones de la laguna, con el objetivo de que su rescate se sostenga con el tiempo y no sea una intervención pasajera.

Apuntó que distintas Secretarías trabajan en propuestas técnicas para la recuperación ecológica y el resguardo de todo el perímetro del cuerpo de agua, que se sumarán conforme avance el plan de intervención estatal.

Con estas acciones -dijo- el Gobierno de Tamaulipas reafirma su compromiso de rescatar los recursos naturales del estado y garantizar que la laguna La Escondida siga siendo, para las próximas generaciones, un espacio de encuentro seguro para las familias tamaulipecas.