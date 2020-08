Gmail y Google Drive falla en todo el mundo

Desde la madrugada de este jueves usuarios han reportado que no pueden adjuntar archivos o enviar correos

CIUDAD DE MÉXICO.- Si has tenido problemas para enviar o recibir mails a través de tu cuenta de correo electrónico Gmail no te preocupes. No te quedaste sin internet ni está fallando tu dispositivo. Hay un error que está afectado el servicio de Google en varias partes del mundo.

Los usuarios comenzaron a reportar el problema desde la madrugada de este jueves. La página de estado de las aplicaciones de Google confirmó que han recibido informes de un problema con Gmail y Google Drive. Además, los usuarios se quejaron del error a través de Twitter.

El sitio DownDetector también muestra miles de informes sobre el tema. La mayoría de los reportes vienen de Europa y algunas ciudades de Estados Unidos. Sin embargo también hay usuarios de México afectados, principalmente de la Ciudad de México y Guadalajara.

De acuerdo con los usuarios, en muchos casos han podido enviar correos electrónicos el problema se presenta cuando intentan adjuntar un archivo pues el proceso de carga es muy lento y, si se completa, eventualmente conduce a un mensaje de error que pide verificar el estado de la red.

Cabe señalar que no solo el correo electrónico de Google está presentando fallas. Aplicaciones como Google Meet no cuentan con la función de grabación; también hay problemas al querer crear archivos en Drive; los clientes de la plataforma profesional tampoco están logrando realizar tareas como agregar usuarios en la consola de administración; se presentan errores al querer publicar mensajes en el chat de Google; incluso se ha reportado que no es posible subir contenido a YouTube.

Respecto al problema Google envió un mensaje en la madrugada diciendo que estaba investigando el origen del error en sus diversas plataformas. Horas después afirmó que todos los servicios estaban siendo restaurados y que los usuarios ya no deberían tener problemas, añadió que no sabe qué causó la falla pero seguirá averiguando.