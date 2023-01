Gloria Trevi se pronuncia tras demanda en EU

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi apareció en sus redes sociales poco después que se diera a conocer que fue demandada por dos personas que la acusan de corrupción de menores en California, razón por la que podría regresar a los tribunales por el mismo delito por el que fue absuelta hace casi 20 años.

‘El momento más oscuro de la noche es cuando va a empezar la aurora, cuando va a empezar a amanecer. Estoy súper emocionada aquí en España, voy a sentir la cabalgata de Los Reyes Magos por acá y me voy a llenar de muchísima energía para muchas cosas que se vienen, para todo’, señaló la regia para anunciar shows en el Auditorio Nacional y Monterrey.

De acuerdo con la revista ‘Rolling Stone’, el pasado 31 de diciembre (en los días límite que se estipula en el estado antes de que expire el periodo de reclamos del delito por agresión infantil), las víctimas, que entonces tenían 13 y 15 años. Las demandantes aseguran que Trevi las preparó y las manipuló en diversas ocasiones para convertirse en ‘esclavas sexuales’ del productor y que gran parte del abuso se llevó a cabo en el condado de Los Ángeles.

‘Me voy a preparar para todo lo que se tenga que preparar cualquier ser humano en el planeta, para lo bueno y para luchar contra cualquier cosa. Estén bien, yo estoy bien’, dijo la intérprete en su video en Instagram.

En la descripción, también se refirió a los momentos que enfrenta. ‘Cada golpe me ha hecho más fuerte y más humana, me emociona todo lo que viene. Siento que los que no me conocen por fin me van a conocer y al final todos me amarán’, escribió la intérprete al hacer referencia a su canción ‘Todos me miran’.