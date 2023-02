Gloria Trevi dedica emotivo mensaje a Ángel Gabriel

CIUDAD DE MÉXICO.- Gloria Trevi mostró en redes su faceta de mamá amorosa, pues su hijo mayor Ángel Gabriel cumplió 21 años, y la cantante le dedicó un emotivo mensaje de amor; nació en 2002, cuando la cantante estaba en la cárcel, bajo cargos de rapto, violación y corrupción de menores.

Aunque Trevi nunca ha dicho públicamente quién es el padre biológico de Ángel, se comenta que es Sergio Andrade, quien fuera su mánager y con quien tuvo una hija llamada Ana Dalay, fallecida dos meses antes de que la intérprete de “Zapatos viejos” fuera encarcelada.

Cuando Ángel hizo público su interés de incursionar en el mundo de la música, el joven contó a EL UNIVERSAL su deseo de que algún día sea reconocido por su talento y no sólo por ser “el hijo de Gloria Trevi”.

“A veces te ven en un lugar y dicen: ‘porque es el hijo de… no se lo ganó, no se lo merece’. Por eso hablé con mi mamá, le dije que no iba a querer su ayuda y ella me dijo: ‘yo no te voy a ayudar con el video, con eso de las canciones, tú averigua lo que vas a hacer, tú encuentra tus compositores’”, dijo en aquel momento.

Gloria Trevi y el emotivo mensaje para su hijo

Con un par de fotografías, Gloria Trevi felicitó a su hijo mayor por su cumpleaños, la cantante posteó dos instantáneas, cuando Ángel Gabriel era un bebé y otra de cómo luce actualmente.

“Feliz cumpleaños mi Ángel @angelgabrielgt estoy conmovida y agradecida con Dios por el chico tan increíblemente bello y lleno de cualidades q eres, pero sobre todo tu nobleza y tu sencillez, gracias por salvarme… ¡tu familia los q te conocen y muchísimos fans te celebramos!”, se lee.