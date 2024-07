Girmay gana una etapa del Tour de Francia por segunda ocasión

COLOMBEY-LES-DEUX-EGLISES, Francia (AP) — El eritreo Biniam Girmay ganó una segunda etapa en el Tour de Francia al resultar vencedor en el sprint del sábado.

Tadej Pogacar, dos veces campeón del Tour, mantiene el maillot amarillo.

Girmay, quien se convirtió en el primer ciclista de raza negra que gana una etapa del Tour esta semana, marcó un ritmo perfecto al final de la extensa carretera hasta el final de la etapa 8.

El falso llegada plana le sentó bien a su estilo y sacó provecho para vencer a Jasper Philipsen y Arnaud De Lie para extender su ventaja de la clasificación al mejor sprinter.

La etapa terminó en Colombey-les-Deux-Eglises, casa y lugar en el que están los restos del fallecido presidente Charles de Gaulle.

No hubo cambios relevantes en la clasificación general. Pogacar mantiene su ventaja de 33 segundos sobre Remco Evenepoel y el dos veces campeón Jonas Vingegaard sigue tercero 1:15 minutos detrás.

El domingo está programada una difícil etapa que llevará a los pilotos en una ruta de caso 200 kilómetros de caminos de tierra y grava cerca de Troyes. Habrán 14 secciones de los llamados caminos blancos —incluyendo seis al final de la etapa.

Girmay también hizo historia hace dos años en Italia al ganar una etapa dle Giro y con lo que se convirtió en el primer africano de raza negra que gana en el Grand Tour. Pero el triunfo de Girmay en el Giro fue opacado cuando tuvo que ser llevado al hospital tras ser golpeado en el ojo con el corcho de una botella que abrió durante su festejo en el podio —y que lo obligó a abandonar la carrera.

También en el 2022, Girmay se convirtió en el primer ciclista de un país del sub-Sahara que gana un clásico de un día en Gent-Wevelgem.

Sólo ciclistas de un país africano —Sudáfrica— han ganado etapas del Tour: Robert Hunter (2007) y Daryl Impey (2019). El cuatro veces campeón del Tour Chris Froome nació y creció en Kenia, pero representó al Reino Unido.